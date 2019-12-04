YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenledi. 9 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek olan sergi yeraltında çalışan madencilerin fotoğraflarından oluşuyor. #YeraltındanYüzler adını taşıyan fotoğraf sergisi, Taksim Cumhuriyet Anıtı çelenk koyma töreninden sonra 11.30'da Taksim metrosu alanında sanatseverlerle buluştu.

Sergiye fotoğraf sanatçıları Alaaddin Kara, Can Çetin, Şafak Tortu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreterliği, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, İstanbul Ulaşım A.Ş ve Sendika.org katkılarını sundu. Sergiye DİSK Bașkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

"SADECE BİZLERİN DEĞİL, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN VEFA BORCU VARDIR"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Șube Bașkanı Mesut Erkan, Yüzyıllık bir dünya geleneği olan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" nedeniyle bir kez daha bir araya geliyoruz diyerek İzmit'te Roma İmparatorluğu'nun elinden kaçıp madencilere sığınan Santa Barbara, 4 aralık'ı bütün dünya madencilerine armağan ederek, madencilerin onurlu mücadelesi ile yazılan tarihi bir destan şeklinde kayda geçtiğini belirtip günün önemine vurgu yaptı. Erkan, "Dünyanın her yerinde 4 aralıkları bir mücadele gününe çeviren, coşkuyla kutlayan madenciler; ülkemizde yaşadığımız iş kazası diye geçiștirilen iș cinayetlerinden dolayı buruk ve acılar içerisinde… Hepinizin huzurunda ermenek'te Şırnak'ta Zonguldak'ta Elbistan'da Yatağan'da ve adını sayamadığımız onlarca yerde canlarını kaybeden aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu maden emekçilerini saygı ile anıyoruz"ifadelerinde bulundu. Çalıșma koșullarının tehlikeli olmasına ve zorluğuna da değinen Erkan, "Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlikeye ve güçlüğe karşı doğa ile mücadele ederek yeraltı zenginliklerimizi üreten, gerektiğinde bu uğurda yaşamını kaybeden üyelerimize ve maden emekçilerine sadece bizlerin değil toplumun tüm kesimlerinin vefa borcu bulunmaktadır.

"Yüz karası değil, kömür karası

"Böyle kazanılır, ekmek parası"

şeklinde slogan haline gelen en bilindik dizeler, halka madenciliği hatırlatması bakımından çok önemlidir. Bu konuda madencinin yaşamından kesitleri biraz daha görünür kılmak adına, 'yeraltından yüzler' adlı fotoğraf sergimizi bugün Taksim metrosu yürüyen bant katında açıyoruz. 4-9 aralık tarihleri arasında açık kalacak bu sergiye tüm sanatseverleri bekliyoruz. Bu sergiye mekan sağlayan İBB, İstanbul ulaşım A.Ș. yetkililerine, fotoğrafları ile bize destek veren Alaaddin Kara, Can Çetin ve Şafak Tortu'ya teşekkür ederiz" diyerek sözlerini bitirdi.

"BİZ BU MESLEĞE DAHA DUYGUSAL YAKLAȘIYORUZ"

Fotoğraflarıyla katkı sağlayan ve aynı zamanda zonguldak'ta yaşayan Can Çetin, "Biz bu mesleğe biraz daha duygusal yaklașırız. Bi göçük ya da bi soma denildiğinde bizler ağlarız. Bu fotoğrafları çekerkende böyle duygularla yaklaştık. Bu fotoğrafları milyonlarca kișinin görmesi bizim için çok anlamlı" diyerek duygularını dile getirdi.

"CANLARINI VERDİKLERİNDE GÜNDEM OLUYORLAR"

4 Aralık Madenciler gününü kutlayan DİSK Bașkanı Arzu Çerkezoğlu, "Madenciler bu ülke de en zorlu ve en tehlikeli görevi yapan ișçi arkadașlarımızdir. Maden ișçileri ne yazık ki Türkiye'de yerin 7 kat dibinde tașeron düzeyinde insafsiz calıșma düzeyinde canlarını verdiklerinde gündem oluyorlar. O nedenle bizleri, böylesi bir günde maden ișçilerinin gündemini yaratan ve böylesi bir fotoğraf sergisiyle bütün istanbul halkıyla buluşturan Maden Mühendisleri Odası İstanbul Șubemize cok tesekkur ediyoruz.Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini İșçi sınıfı, emekçiler, kadınlar ve gençler olarak bizler üretiyoruz. Ve ürettiğimiz değerin hakça paylașıldığı adil demokratik bir ülkede yașamak istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.(HABER MERKEZİ)

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