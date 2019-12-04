"Alevilere yönelik saldırılar araştırılsın" önergesi Meclis'te reddedildi

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Alevilere yönelik tehditlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.Önerge TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda önerge hakkında konuşan Özen, “Sadece son 7 yılda 32 ayrı yerde 100’ü aşkın Alevi ailenin evi ‘kimliği belirlenemeyen’ kişiler tarafından işaretlenmiştir. En son İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin evinin duvarına ‘Defol Alevi’ yazılmasından sonra yeniden gündem olmuştur. Birçok Alevi katliamının böyle başladığını biliyoruz” dedi.

Alevilere yönelik saldırıların cezasızlık politikası ile sonuçlandığına dikkat çeken Özen, "Aleviliğe ve Alevilere yönelik saldırıların ve hakaretlerin suç olarak kabul edilmemesi, derin güçlerin gerçekleştirdiği Alevi katliamlarını tetikleyen en önemli etkenlerden biridir” diye konuştu.

"HZ. ALİ RESMİNİN OLMADIĞI TEK BİR AABK ŞUBESİ GÖSTERSİN İSTİFA EDECEĞİM’

Gazete Duvar'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İzmir’de bir Alevi ailenin evinin işaretlenmesinin ardından yaptığı açıklamayı eleştiren Özen, “Yurt dışındaki Alevi örgütlülüğünü asimilasyona karşı direndikleri için Alisizlikle suçluyor. Siz bugüne kadar Alevifobiyi kullanıp, kendi tabanınıza nefret pompalamak dışında Alevilerin hangi sorunlarına çözüm buldunuz? Alevilerin tüm kimliksel varlığını sadece ortak isimlere indirgeyip, inançlarına dair farklı hak taleplerini önünü akla mantığa sığmayacak ithamlarla kesemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Devletlerin ve yöneticilerin inançları tanımlamaması gerektiğini söyleyen Özen, “İtham ettiği Avrupa Alevi örgütlenmesinden gelen birisi olarak kendisine buradan ‘hodri meydan’ diyorum; AABK’nin Alevi dersleri için hazırladığı ders müfredatında Ali’nin olmadığı tek bir örnek göstermezsiniz. AABK’nin 300 küsur şubesi vardır. Hz. Ali’nin resminin olmadığı tek bir AABK şubesi veya cemevi göstersin istifa edeceğim. Kendileri de gereğini yapabilecekler mi?” şeklinde konuştu.

"ALEVİLERİN KAPILARINA ÇARPI İŞARETİ DEĞİL, GÜL KOYUN"

“Son olarak buradan çarpı işareti koyanlara da sesleniyorum” diye Özen, şöyle devam etti:

“Alevilerin kapılarına çarpı işareti koymayın gül koyun. O kapıları çalıp içeri girin çaylarımızı için. O zaman görecekseniz ki bizler sizlerin düşmanı değiliz. Bu anlamda Alevi toplumunu hedef alan tehditlerin, dışlayıcı politikaların araştırılarak, sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla mecliste bir Araştırma Komisyonu kurulması önergemize destek verilmesini talep ediyoruz.”

Yapılan oylama önerge reddedildi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu 29 Kasım'da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2012'den bu tarafa 33 ayrı yerde ve zamanda Alevilerin evlerine işaretlemeler olduğunu açıklamış, faillerin tespit edilerek, ağır bir cezai yaptırıma tabii tutulması gerektiğini belirtmişti. (HABER MERKEZİ)

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