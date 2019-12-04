Finlandiya’da polis, Nazilerin gösteri yapmasını yasakladı

Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’de yer alen haberde Kohti vapautta (Özgürlüğe Doğru) adlı Nazi örgüt, kasım ayında miting ve gösteri yapma izni almak için polise başvurdu. Helsinki il merkezinde Kampen’den Tölö Spor Salonu’na yürüme izni istedi.

Ancak polis, “Özgürlüğe Doğru” adlı örgütlenmenin mahkeme tarafından kapatılan Nazi “Kuzey Direniş Hareketi”nin (NMR) devamı olduğu gerekçesiyle gösteri yapmasına izin vermedi.

İKİ ÖRGÜT ARASINDA BENZERLİKLER VAR

Polise göre her iki örgüt arasında görsel benzerlikler var. Aynı ideoloji ve hedeflere sahipler ve aynı sloganları kullanıyorlar. Polis, her iki örgütün internet sitelerinin de bir birine benzediğini belirtiyor.

Bu nedenle “Özgürlüğe Doğru” adlı örgütlenmeye gösteri izni vermeyen polis, yapılması durumunda gösteriyi yasal ve barışcıl bir gösteri olarak değerlendirmeyeceği uyarısında bulundu.

“Özgürlüğe Doğru” adlı Nazi örgüt, bu yılın 9 Kasım günü Helsinki il merkezinde bir gösteri düzenlemişti. Gösteride Nazi ve ırkçı pankratlar taşınmış ve aynı içerikte sloganlar atılmıştı.

Polis, yeni kurulan “Özgürlüğe Doğru”nun Kuzey Direniş Hareketi’nin devamı niteliğinde olduğundan gerçekleştirdikleri gösterinin yasa dışı sayıldığını açıklamıştı. Nazi örgütlenme hakkında soruşturma başlatmıştı.

MAHKEME, “KUZEY DİRENİŞ HAREKETİNİ” YASAKLAMIŞTI

2017 yılının kasım ayında Tammerfors İlk Mahkemesi, nefret söylemlerini yaygınlaştırdığı, saldırganlığı teşvik ettiği ve şiddete başvurduğunu belirterek NMR’nin kapatılmasına karar vermişti.

Nazilerin itirazları üzerine konuyu gündemine alan Abo Üst Mahkemesi, NMR’nin ırkçı görüşleri yaygınlaştırdığı, ırkçı ve antisemitist söylemlerde bulunduğu ve şiddete başvurduğunu gerekçe göstererek İlk Mahkeme’nin verdiği kapatma kararını onamıştı.

Mahkemenin yasaklama kararı almasına rağmen karara itiraz ettiklerini söyleyen NMR, geçtiğimiz yıl Finlandiya’nın kuruluş yıldönümünde gösteri yapmış ve üzerinde gamalı haç olan bayraklar taşımıştı. (Stockholm/EVRENSEL)

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