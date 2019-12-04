04 Aralık 2019 20:13
Son Güncellenme Tarihi: 04 Aralık 2019 21:34

NATO Zirvesi sonrası açıklamalar: AB liderleri, Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel yanyana basına poz veriyor

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar | AA

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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası ayrı ayrı basın toplantıları düzenledi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye tarafından kurulmak istenen "güvenli bölge" tartışmaları ile ilgili konuşan Merkel, "Mültecilerin BM'nin kabul etmediği şartlarda bir bölgeye dönmesini kabul edemeyiz" derken, Macron, AB liderlerinin 2020'nin ilk üç ayında tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

    NATO Zirvesini "Çok yapıcı bir görüşme yaptık" diyerek değerlendiren Merkel, "Bugün terörizmin en büyük düşman olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi. Baltık ülkelerine ilişkin savunma planının Türkiye tarafından da kabul edildiğini söyleyen Merkel, "Burada masada olan sorunları çözdük" diye konuştu.

    "MÜLTECİLERİN BM'NİN KABUL ETMEDİĞİ ŞARTLARDA BİR BÖLGEYE DÖNMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

    Merkel, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması önerisinin görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

    "Türkiye'nin Rusya ile bugün kontrol ettiği bölgeye mültecilerin gönüllü dönüp dönmeyeceği meselesi var. Şu an Suriye güçlerinin kontrol ettiği bölgelere geri dönüşün olamayacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in (BM) özellikle de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bu süreçte rol oynaması gerektiğini konuştuk. Çünkü mültecilerin, BM'nin kabul etmediği standartlarda olmayan bir bölgeye gitmesini kabul edemeyiz. Bunun için Türkiye UNHCR ile görüşüyor. Böylelikle bu bölgeyle ilgili görüşmeler yapıldı ancak henüz daha yolun başındayız. Bu görüşmeleri sürdüreceğiz."

    İKİ RUS DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

    Almanya'nın bugün iki Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle ilgili bir soru üzerine Rusya'nın Berlin'de işlenen bir cinayetin aydınlatılmasına destek vermediği için bu önlemin alındığını savunan Merkel, gelecek hafta Normandiya Formatı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geleceğinin anımsatılması üzerine bu olayın Normandiya Formatı'ndaki görüşmeleri etkileyeceğine inanmadığını, görüşmede Ukrayna konusunun görüşüleceğini kaydetti.

    MACRON: AB LİDERLERİ, ERDOĞAN İLE TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Suriye, Libya ve diğer konuları görüşmek üzere İngiltere, Fransa ve Almanya olarak, 2020'nin yılın ilk üç ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Macron "Suriye, Libya ve diğer konularda E3 ülkeleri olarak Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye karar verdik. 2020'nin ilk üç ayında muhtemelen Türkiye'de tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

    "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki ifadesini, zirvede ülkelerin maddi katkılarının konuşulmaması için kullandığını belirten Macron, zirve sırasında bir araya geldiği birçok liderlere Fransa'nın Rusya ile ilişkileri hakkında bilgi verdiğini söyledi. 

    "Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği ancak Rusya ile sağlam bir ilişki kurarak garanti edilebilir" ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın artık NATO'nun düşmanı olmadığını söyledi.

    "Türkiye ile terörün tanımı konusunda bir konsensüsün oluşması mümkün değil" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ile anlaşamadıkları konular bulunduğunu ancak diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi.  

    Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı ile ilgili de konuşan Macron, Fransa'nın bölgedeki askeri varlığının, bu ülkelerin vereceği karara göre devam edip etmeyeceğini, bu bağlamda G5 Sahel ülkelerini (Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Moritanya) 16 Aralık'ta Fransa'nın Pau kentine davet ettiğini duyurdu. 

    BORIS JOHNSON'DAN DÖRTLÜ ZİRVE DEĞERLENDİRMESİ

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye konulu Dörtlü Zirveyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    "Suriye'nin kuzeyindeki durumun karmaşıklığını görüştük" ifadesini kullanan Johnson, "Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya yaptığı ev sahipliği nedeniyle yüz yüze olduğu devasa baskıları, PKK'dan gelen terör tehdidini ki bu Türkiye'nin yüz yüze olduğu gerçek bir tehdittir, kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili planlarını, ne yapmak istediğini ve geleceği nasıl gördüğünü anlamaya çalıştıklarını belirten Johnson, "Hepimiz NATO müttefikleri arasında yanlış anlamalardan kaçınmak istiyoruz. Bu görüşmeleri sürdürmeye karar verdik" dedi.

    IŞİD'LERİN İADESİ

    Terör örgütü IŞİD'e katılan İngiltere vatandaşlarını kabul edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine de Johnson, "İngiliz yasalarını çiğneyerek bu ülkenin vatandaşı olma haklarını kaybettiler" yanıtını verdi. 

    Trump’ın IŞİD'lileri ülkelerine göndermeyi istediği hatırlatılan Johnson, İngiltere'nin bunları kabul etmeme gerekçesi olarak da "Hukuk sistemimiz bunları mahkum etmeyi çok güçleştiriyor" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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