Şenyşar ailesinin avukatı Enmek: Hastane boyutu karanlıkta bırakılmaya çalışılıyor

Urfa'da Şenyaşar ailesine yönelik AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ve korumalarının düzenlediği silahlı saldırının hastane boyutunun karanlıkta bırakılmaya çalışıldığını belirten Aile Avukatı Hidayet Enmek, faillerin teşhisi için çağrı yaptı.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçim sürecinde AKP’li İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyeri ve hastanede devam eden silahlı saldırılarında Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Celal ve Adil ile AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fadıl Şenyaşar, mahkemece tutuklanmıştı. Geçen 1 buçuk yıllık süreçte tek tutuklu Fadıl Şenyaşar olurken, 17 Eylül 2019 tarihinde İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Enver yıldız, 50 kişilik bir grupla savcılığa teslim olmuştu. Öte yandan şimdiye kadar 3 savcı değiştiren dosya davaya dönüşmedi.

Şenyaşar Ailesinin Avukatı Hidayet Enmek, dosyadaki gelişmeleri MA’ya değerlendirdi.

"ETKİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜYOR"

Şenyaşar ailesine dönük saldırıda işyerlerindeki deliller ve kamera kayıtlarının yine çevredeki yurttaşlarda bulunan olaya ilişkin kamera görüntülerinin hepsinin dosyaya eklendiğini belirten Enmek, hastane boyutunun dosyada karanlıkta bırakılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Yaralıları başka bir hastaneye sevk etmek ve yaralıların taşındığı esnada ambulansa saldırıp tekerleğini patlatıyorlar, camını kırıyorlar. Silah, bıçak ve serum şişeleriyle saldırıları sonucu hastane duvarları kana bulanıyor. Hastanedeki delillerin toplanması beklenmeden birçok delil yok ediliyor. Hastanenin duvarları acil bir şekilde boyanıyor. En büyük delil olan hastanenin güvenlik kamera kayıtları muhafaza edilmemiş. Ya da birileri tarafından yok edilmiş. Savcıyla yaptığımız görüşmede hastanedeki kamera kayıtlarının dosyada bulunmadığını söyledi. Biz buna inanmak istemiyoruz. Kamera kayıtlarının yok edilmediğini bir şekilde muhafaza edildiğini düşünüyoruz” dedi.

Etkin bir soruşturmanın yürütülmediği noktasından endişelerinin gittikçe arttığına dikkat çeken Enmek, hastanedeki faillerin yakalanmamış olması, olaya ilişkin hiçbir şüphelinin ifadesinin alınmamış olması, failleri aklamak gibi bir durumu ortaya çıkardığını söyledi.

"HEPSİ TANIKTIR"

Enmek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu olayda kimse masum değil. Hastanede bulunan il mülki amiri, ilçe mülki amiri, başhekim, sağlık çalışanları, hastane görevlileri, güvenlik personeli, kolluk kuvvetleri, yine hastasını korumakla mükellef doktor hepsi de bu katliama şahitlik etmiştir. Failleri tespit etme noktasında kamuoyuna burada çağrıda bulunmak istiyorum. Bu olaya tanık olan herkesin korkmadan çekinmeden gelip bu katliamı yaptıklarını gördükleri kişileri teşhis etmesini istiyoruz. Bize ulaşabilirler. İstediklerinde isimlerini gizleyebilirler. Biz de bunları savcılık makamı ile paylaşarak gerçek faillerin tespit edilmesi noktasında yardımcı olmaları talebinde bulunuyoruz.”

Suruç'taki saldırıda eşini ve 2 oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar: Oğlum neden tutuklu?

Şenyaşar ailesi adalet istiyor: 15 ay geçti, iddianame hazırlanmadı

Şenyaşar ailesi adalet istiyor: Savcılar neden değiştiriliyor?

Reklam