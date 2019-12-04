Bartın Üniversitesi'nde akademisyen Güneş Günay Sezer'in intihar ettiği iddiası

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Güneş Günay Sezer'in 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak hayatına son verdiği iddia edildi.

Ağdacı Kampüsündeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının en ğst katından atladığı öne sürülen Sezer’in ölümüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sezer'in cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Odatv’nin telefonla ulaştığı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un Özel Kalem Müdürü Turgay Delialioğlu, henüz olaya ilişkin bir bilgilerinin olmadığını, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

Bartın Üniversitesi, daha sonra sosyal medya hesabından başsağlığı dileyen mesaj yayımladı. (HABER MERKEZİ)