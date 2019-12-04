Cezaevlerine yönelik af teklifi, bütçe görüşmelerinden sonra Meclise sunulacak

AKP'nin cezaevlerine yönelik af teklifine dair çalışması tamamlandı. Hazırlanan taslak metin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın talimatı ile teklifin 2020 bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulacağı ifade edildi. Yaklaşık 20 maddeden oluşması beklenen teklif ile terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, cinsel istismar ve kasten öldürme (müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet) suçlar düzenleme kapsamına alınmayacak. Bu suçlar dışında kalan suçlarda infaz indirimi yapılacak.

Bu ay içinde Meclise sunulması beklenen af teklifinde şu değişiklikler öngörülüyor:

Ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda, infaz süresi ceza süresinin yarısına inecek.

Cezasının 5'te 4'ünü yatanlar denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

3'te 2 olarak uygulanan infaz süresi %50'ye çekilecek.

Denetimli serbestlik süresi artırılacak.

İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak.

İnfaz süresi suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Denetimli serbestliğin de değiştirildiği teklif ile 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5'te 1 oranında uygulanacak. Denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5'te 4'ünü tamamlayanlar için geçerli olacak.

CEZA ALAN HERKES 1 GÜN DE OLSA HAPİS YATACAK

Yeni düzenleme ile ceza süresi ne olursa olsun, suçlu bulunan kişi 1 gün de olsa hapis yatacak. Teklif, suçlu görülen her kişinin mutlaka belli bir süre cezaevinde yatmasını öngörüyor. Teklif ile hafta sonu, gece ve konutta infaz düzenlemesi genişliyor. 75 yaş ve üstünde olanlara evde infazın öngörüldüğü düzenlemede, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun 1 yıl ertelenmesi öngörülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af teklifine dair dün yaptığı açıklamada “Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla” teklifi beklemeye aldıklarını açıklamıştı. (DHA)