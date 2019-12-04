Cumhuriyet davasında "yargılama yenilensin" talebi reddedildi

Cumhuriyet davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yapılan yargılamada usul yönünden yapılan mahkemenin tekrarı talebi reddedildi.

Gazete Duvar’dan Murat İnceoğlu'nun haberine göre; Cumhuriyet gazetesi davasında Bülent Utku ve avukatlarının yaptığı mahkemenin usule uygun karar vermediği yönündeki itiraz reddedildi.

Utku ve avukatları mahkemenin öncelikle Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin karar vermesini sonra yargılama yapması gerektiğini söylemiş, mahkemenin talebe uymaması üzerine reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme reddi hakim talebini de davayı uzatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmişti.

Yargılamada ihsas-ı rey söz konusu olduğunu ifade eden Utku ve avukatları üst mahkemeye itiraz etmişti. Başvuruyu görüşen 28’nci Ağır Ceza Mahkemesi yargılamada bir usul hatası olmadığına karar verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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