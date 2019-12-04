LPG fiyatına 6 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıta 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EGPİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 05/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz’da 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 05/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz’da 3 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)