04 Aralık 2019 17:42
Somalı madenciler: Günümüzü çözülmeyen sorunlarla karşılıyoruz
Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyen Somalı maden işçileri, madencilerin günü çözülmeyen sorunlarla karşıladıklarını söyledi.
Fotoğraf: MA
Somalı maden işçileri, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Soma Hükümet Konağı önünden Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Bölge Müdürlüğü’ne yürüyüş düzenledi.
Soma Katliamında yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından madenlerde yaşamını yitirenler işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Madenciler, “Sorumlu TKİ tazminatlarımızı öde”, “Soma uyuma madencine sahip çık” ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları attı.
TKİ önünde açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Sami Yavuz, madencilerin çözülmeyen sorunlarla Dünya Madenciler Günü’nü karşıladıklarını belirterek, çalışma koşullarının ağırlaştırıldığı ve ölümlü kazaların artış gösterdiğini söyledi. (Manisa/MA)
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