Somalı madenciler: Günümüzü çözülmeyen sorunlarla karşılıyoruz

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"Cumhurbaşkanına para bulunur, fakire 3 bin TL vermezler, çok gelir"

Antalya’da, "3 bin TL asgari ücret bile yetmez ama onu da vermezler" diyen emekçiler, ay sonunu göremiyor. Emeklilerin de talebi, emekli aylıklarının en az asgari ücret seviyesine çekilmesi.