Soma madencileri: Günümüzü çözülmeyen sorunlarla karşılıyoruz

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Erdoğan Londra'da konuştu: Biz orayı temizleyene kadar çıkmayacağız

NATO Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Biz orayı temizleyene kadar çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar terk etsin" dedi.