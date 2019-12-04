Basın meslek örgütleri: Gazetecilik yapmak ve direnmekten başka çare yok

Türkiye’de 141 gazeteci tutuklu. Kasım ayında 12 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteci saldırıya uğradı, 12 gazeteciye ise toplam 45 yıl hapis cezaları verildi. Siyasi iktidarın baskı ve hapis yoluyla gazeteciliği bitirmek istediğini belirten basın meslek örgütü temsilcileri de “Gazetecilik yapmak ve direnmekten başka bir çare yok” diyerek, örgütlenme ihtiyacına dikkat çekti.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan, gazetecileri sevmeyen baskıcı rejimlerin gerçeklerin halka ulaşmasını engelleyerek gazeteciliği bitirmeye çalıştığını ifade etti. Boltan, “25 yıl önce gazeteler bombalanıp, gazeteciler öldürüyorlardı. Şimdi ise bu yönelim darp, gözaltı ve tutuklama ile devam ediyor” dedi. Boltan, “Gazetecilik zoru başarmaktır. Gerçeği topluma ulaştırmaktır. Bunu yaparken canı ve cezaevine girme pahasına yapıyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“TOPLUMA DÖNÜK BASKILARIN ÖNÜ AÇILMAK İSTENİYOR”

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney ise, yargı paketleri, demokrasi, yasal düzenlemeler ve ifade özgürlüğünden bahsedenlerin polis fezlekeleri ile gazetecileri gözaltına alıp tutuklamaya devam ettiğini vurguladı. Buna rağmen gazeteciliği hakkı ile yapmaya çalışan cesur gazetecilerin tükenmeyeceğini söyleyen Güney, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların topluma dönük baskıların önünü açma amacı taşıdığını ifade etti.

“YÜZDE 5’E SALDIRIYORLAR”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da, iktidarın karşısında olan herkesi “terörist” olarak gördüğünü, gazetecilerin de bundan nasibini aldığını söyledi.

Mevcut koşullarda gazetecilik yapmaktan ve direnmekten başka bir çarenin bulunmadığını vurgulayan Oral, “Kurtuluş yok tek başına. Tek başına olacak bir iş değil. Çünkü tek başına kaldığınız zaman iktidar sizi sindirip, korkutup veya içeri atıp bertaraf edebiliyor. Dolayısıyla iktidara karşı demokrasi mücadelesi vermek için de öncelikle örgütlü olmakta yarar var” dedi.

SARI BASIN KARTINA İKAME KART İÇİN BİR ARAYA GELİNECEK

TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, OHAL ve sonrası dönemde yüzlerce sarı basın kartının iptal edilmesi üzerinde de durdu. Gazetecilerin öteden beri sarı basın kartı konusunda sıkıntı çektiğini dile getiren Oral, “İktidarın son zamanlardaki yaklaşımlarıyla sarı basın kartı artık ulaşılmaz bir hale geldi. Çünkü iktidar sarı basın kartı komisyonunun yapısını tamamen değiştirip, yandaş kurumlardan oluşan kadrolarla doldurdu bu komisyonu. Gazeteciler Sendikası olarak sarı basın kartını biz vermeyeceğiz ama sarı basın kartı kadar geçerli olan bir kartı veya sarı basın kartı değerindeki kartları vermek üzere basın örgütlerini bir araya getirmenin çabası içine olacağız. Bu konuda hazırlıklar sürüyor. Çok yakında bir duyuru yapılacak” diye belirtti. (MA)

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