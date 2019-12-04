CHP’li Ağbaba: Koruma araçları amacından sapmış, israfın simgesi haline gelmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde Cumhurbaşkanlığı’nda kullanılan koruma araçlarını, helikopterleri ve bu araçların aylık yakıt masraflarının ne kadar olduğunu sordu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartların her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve on milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini hatırlatan Ağbaba, süper lüks koruma araçlarının ve saatlerce havada kalan helikopterlerin, Türkiye’nin mevcut gerçekleriyle mutlak bir tezat oluşturduğunu belirtti.

Ağbaba şöyle konuştu: “Koruma araçlarının ve koruma helikopterlerinin sayısı ile bu araçların yakıt masrafları azalacağına her geçen gün daha da artmaktadır. Tüm Türkiye, ekonomik krizin yıkıcı etkileriyle kasıp kavrulurken, Saray ve eşrafı, yaşamlarını şatafat ve israfla örülmüş bir fanus içinde sürdürmektelerdir.”

"SARAY, VATANDAŞIN VERGİSİNİ KARA DELİK GİBİ YUTUYOR!"

Saray bütçesinin 2020 yılında 3 milyar 152 milyon TL’ye çıkarılmasını sert ifadelerle eleştiren Ağbaba, “Saray, yoksullukla ve açlıkla mücadele eden vatandaşın alın teriyle ödediği vergileri bir kara delik gibi yutmaya devam etmektedir. Tüm lüks harcamaların ve şatafatlı israfların yanı sıra, amacından saptırılmış gereksiz harcamalar da son sürat devam etmektedir. Saray’a tahsis edilen milyonlarca liralık koruma araçlarının ve helikopterlerin kullanım gayesi, güvenlik sağlama amacının sınırlarını aşmış; post modern bir padişahın gövde gösterisi ve vatandaşın gerçeklerinden kopmuş bir zihniyetin israf simgelerinden biri halini almıştır” şeklinde konuştu.

“SÜPER LÜKS JİPLERİ TIRLARLA TAŞIMAK TASARRUF TEDBİRİ Mİ?”

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem olan, lüks araçların tırlarla taşındığını iddia eden videoyu da hatırlatan Ağbaba, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a koruma araçlarının tırlarla taşınma iddiasını da sordu.

Ağbaba, Oktay’a yönelttiği önergede şu sorulara yer verdi:

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan kaç adet araç vardır? Bunlardan kaç tanesi koruma aracı olarak görev yapmaktadır?

Koruma araçlarının aylık ortalama yakıt gideri ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hangi marka ve model koruma araçları kullanılmaktadır? Bu araçların piyasa değeri kaç Türk Lirasıdır?

Cumhurbaşkanlığı’nın, koruma araç sayısını azaltmaya yönelik bir çalışması var mıdır? Böyle bir çalışma yoksa, süper lüks koruma araçlarının tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılmasının sebebi nedir?

Koruma araçları Cumhurbaşkanı’nın şahsı dışında bir yöneticiye tahsis edilmekte midir?

Koruma araçları kiralanmış mıdır? Kiralandıysa bu araçların kira bedeli nedir? Sözleşme hangi şirketle ne zaman imzalanmıştır? Kiralama sözleşmesi ne zamana kadar geçerlidir?

Koruma araçlarının şehir dışı görevlendirmelerde “tasarruf tedbiri” çerçevesinde tırlarla taşındığına dair iddialar doğru mudur? Doğru ise diğer ülkeler arasında benzer tasarruf tedbirlerini uygulayan başka bir örnek daha var mıdır?

Koruma amaçlı kullanılan helikopterler 2018 yılında toplam kaç saatlik uçuş gerçekleştirmiştir? Bu uçuşların toplam yakıt gideri ne kadardır? (HABER MERKEZİ)

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