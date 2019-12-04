Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Londra'da görüştü

NATO zirvesi için Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel’de yapılan basına kapalı görüşme yarım saat sürdü. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi." dedi.

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı. Belli ki bu konuda bana itibar edenler var ama muhtemelen etmiyorlar" diye konuştu.

"NATO HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

Trump, "Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de Trump, "Pek çok kişinin Türkiye'ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Buna pek çok kez değinildi. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar" diye konuştu.

Zirveyle ilgili konuşan Trump, "Harika 2 gün geçirdik. Bence NATO her zamankinden daha güçlü" dedi.

Dün akşam Buckingham Sarayı’nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun kendisi ile alay ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine de Trump, Kanadalı siyasetçi için "Bence iki yüzlü. Hoş biri olduğunu düşündüm ama gerçek şu ki (savunma için) yüzde 2 harcamadığını yüzüne vurdum ve bundan mutlu olmadığını görüyorum. Yüzde 2 ödemiyor ama ödemeli. Kanada zengin bir ülke." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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