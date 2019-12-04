NATO Zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı

Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Sonuç bildiregesinin yayımlanmasının ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi. Litvanya da, Türkiye’nin bu planı onaylamayı kabul ettiğini söyledi. Türkiye, geçen hafta bu savunma planına onay vermemişti. Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söylemişti.

Birlik vurgusunun yapıldığı bildirgede, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" denildi.

Deklarasyonda, "Bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır" taahhüdünde bulunulan 5'inci maddeye olan bağlılık yinelendi.

“SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR”

Deklarasyonda, tüm müttefiklerin savunma taahhütleri uyarınca yatırım yaptığı, misyon ve operasyonlara katkı sağladığı vurgulandı; "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları beş yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" denildi.

RUSYA İLE "DİYALOG" MESAJI

Metinde Rusya ile ilgili olarak "Rusya'nın davranışları müsaade ettiği müddetçe diyalog ve yapıcı bir ilişkiye hazırız" değerlendirmesi yapıldı.

ÇİN VURGUSU

Londra Deklarasyonu'nda, ilk defa Çin'in yükselen gücüne değinilerek "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" vurgusuna yer verildi.

STOLTENBERG: NATO DEĞİŞEN DÜNYAYLA BİRLİKTE DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Londra Deklarasyonu'nun açıklanmasının ardından basının karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO değişen dünyayla birlikte değişmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni bir süreç başlatarak NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdik" dedi.

Rusya ile ilgili önemli tartışmaların da yapıldığını belirten Genel Sekreter, "Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. NATO olarak güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde silahsızlanma konusunda Rusya ile masaya oturabiliriz. Rusya'nın ihlalleri endişe yaratıyor" dedi.

"ÇİN ÖNEMLİ ANLAŞMALARIN PARÇASI”

Çin'in de görüşüldüğünü aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti, "NATO geleneksel olarak önce Sovyetler sonra Rusya'ya odaklanmıştır. İlk kez Çin konusunda analizler yapıldı. Çin'den kaynaklanan sorunları değerlendirdik. Hepimiz şunu kabul edebiliriz. Çin'in ekonomik yükselişi ekonomik fırsatlar da sunuyor. Ama Çin'in yeni ve teknolojik silahlara büyük yatırımlar yaptığını da biliyoruz. Bizim konuşmamız gereken silahsızlanma anlaşmalarına Çin'in nasıl entegre edileceği konusu önemli. Çin önemli anlaşmaların parçası. Yapmamız gerekenlerden biri silahsızlanma anlaşmasının gözden geçirilmesi."

"NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağı ele alınmadı" diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "S-400'ler NATO sistemine hiçbir zaman entegre olamaz" diye konuştu.

BALTIK ÜLKELERİNİN SAVUNMA PLANI KABUL EDİLDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi. "Baltıklar ve Polonya savunma planı yenilendi" ifadelerini kullanan Stoltenberg şunları söyledi:

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor. İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."

LİTVANYA: TÜRKİYE ONAY VERDİ

Litvanya Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da “Türkiye’nin Baltık ülkeleri için yapılan NATO savunma planlarını onaylamayı kabul ettiği” belirtildi.

ERDOĞAN, “YPG TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLMEZSE ONAY VERMEM” DEMİŞTİ

Türkiye geçen hafta Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)

NATO zirvesi: Ortak düşman aranıyor

Reklam