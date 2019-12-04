Sağlıkçılar, kötü yemekleri protesto etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi ve İstanbul Tabip Odası (İTO) İşyeri Temsilciliği; Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi yemekhaneleri önünde eylem yaparak kötü yemekleri protesto etti. Simit ayran yiyerek kötü yemekleri boykot eden sağlık çalışlanları, "Hastane yönetimleri gereğini yapmazsa bu koşularda yemek yemeyi kabul etmeyeceğiz ve eylem ve etkinliklerimiz çoğalarak devam edecektir" dedi.

Boykot sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet binası önünde yapılan basın açıklamasında Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm politikaları sonucu oluşan rantçı ve piyasacı zihniyet neticesinde hastanelerde yemeklerin yenemez hale geldiği belirtildi. “Yemek ihale süreçlerinin şeffaf olmaması, sendikaların bu sürece dahil edilmemesi, yenilen yemek hakkında ilgili kurumların sağlık çalışanlarının bilgisine başvurmaması bu sorunların en büyük sebepleri arasındadır" denilen açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Birçok hastanede çalışanlar arasında yapılan anket ve benzeri çalışmalarda, yemeklerden hiçbir sağlık emekçisinin memnun olmadığı sonucu çıktığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fiili olarak çalışanlar yemek haklarını kullanamaz hale gelmiştir. Hastanelerin yirmi dört saat esasına dayalı çalışılan işyerleri olduğunu düşündüğümüzde hayatımızın çoğunu buralarda geçirmekteyiz. Dolayısıyla bütün sağlık çalışanlarının, hastaların ve hastalara refakat edenlerin hijyen koşulları sağlanmış, kaliteli ve doyurucu yemek talebi kurum tarafından sağlanmak durumundadır. Yemeklerde kullanılan yağın kalitesinden tutun da yemeğin kalitesi, miktarı, çeşitliliği, menü uyumu, yemek gereçlerinin hijyene uyumsuz olmasına kadar birçok problem yaşanmaktadır. Gelişi güzel çıkarılan menüler hijyenden uzak, çalışanların ve hastaların sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.

Buradan tekrar hastane yönetimlerine sesleniyoruz yemek şirketlerinin yanında yer almaktan vazgeçin. Olmanız gereken yer sağlık emekçilerinin ve hizmet verdikleri hastalarının yanı olmalıdır. Onlarca tutanak olduğu halde bu tutanakları sumen altı yaparak bu sorumluluktan kaçamazsınız. İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinden beklentimiz bu yakıcı soruna bir an önce bir çözüm bulunmasıdır. Bugün yaptığımız bir uyarı boykotudur. Hastane yönetimleri gereğini yapmazsa bu koşularda yemek yemeyi kabul etmeyeceğiz ve eylem ve etkinliklerimiz çoğalarak devam edecektir.” (İstanbul/EVRENSEL)