Dünya Madenciler Gününde, madencilerin basın açıklaması engellendi

DİSK’e bağlı Dev Maden Sen üyeleri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Ankara’daki Madenciler Anıtı’nda açıklama yapmak istedi. Olgunlar Sokak'ta bulunan Madenciler Anıtı önünde toplanan Dev Maden Sen üyeleri polisin engeliyle karşılaştı. Anıt önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen işçiler açıklamayı DİSK Genel İş Ankara 1 No’lu Şube binasında gerçekleştirdi.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Madenciler anıtı önünde kısa bir açıklama yaparak, “4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Madenciler Anıtı önünde açıklama yapmamız valilik tarafından uygun bulunmadı. Hakkımız olan basın açıklamasını yaptırmadılar. Tutanak tutup dava açacağız. Açıklama yapmamızı engellemek de yasadışı bir uygulamadır. Biz de hakkımızı mahkemelerde arayacağız. AİHM’e kadar yolu var. Türkiye’nin bu hale gelmesinden hicap duyuyoruz. Utanıyoruz. Dünya Madenciler Günü’nde Madenciler Heykeli’nin biz işçilerden kıskanılmasını anlayamıyoruz. Doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Dev Maden Sen üyelerine, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, CHP Ankara İl Başkan Yardımcı Celalettin Özgen de destek verdi.

“ANKARA VALİLİ YASALARI ÇİĞNİYOR”

Açıklamaları engellenen maden işçileri, DİSK Genel İş Ankara 1 No’lu Şube binasında Madenciler Gününe ilişkin açıklama yaptılar. Burada konuşan Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, açıklama yapmalarının engellenmesini kınadı. Silahsız ve şiddet içermeyen her türlü basın açıklamasını, önceden izin almaksızın ve bildirimde bulunmaksızın yapabilmelerinin yasal hakları olduğunu hatırlatan Görgün, “Ankara Valiliğinin yasaları açıkça çiğnediğini ve Cumhuriyet Valisi gibi değil, AKP’nin il başkanı gibi davrandığını” söyledi.

Türkiye'de en çok iş kazalarının ve iş cinayetlerinin yaşandığı sektörün maden sektörü olduğuna dikkat çeken Görgün; “Dünyanın her yerinde en zor ve en ağır koşullarda, madenleri yeraltından bin bir zahmetle çıkararak evine ekmek götürme kavgası verirken yaşamını yitiren madencilerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi. Yer altı ve yerüstü madenlerini peşkeş çekercesine satanları, madencilik prensiplerine aykırı olarak işletme yapanları; Soma, Ermenek, Kemalpaşa, Şirvan gibi katliamlara yol verenleri, sebep olanları, göz yumanları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getiren Görgün, “Maden kaynaklarının, maden rezervlerinin ve çeşitliliğinin bu kadar zengin olduğu bir ülkede madenciliğin sadece rant kapısı olarak görülüp ülkemizin, coğrafyamızın, doğamızın, insanımızın, istihdamın, ekonominin fayda görmediği, bir hale getirilmiştir. Ülkemizde iş kazlarının ve iş cinayetlerinin en çok yaşandığı sektör madencilik sektörü haline gelmiştir. İş cinayetleriyle, iş kazalarıyla ve meslek hastalıklarıyla doğa katliamlarıyla son derece olumsuz olan bu durum ve ücretlerde, izinlerde, haklarımızın ihlal edilmesindeki olumsuzluklar yanlış politikalardan, yanlış uygulamalardan başka ne ile izah edilebilir” diye konuştu.

“İNSANCA YAŞANACAK ASGARİ ÜCRET”

Madenlerde yaşanan ölümlü iş cinayetlerinde bile adil yargılama ve vicdanları rahatlatacak mahkeme kararlarına ulaşılamadığını da belirten Görgün, adalete ulaşılamadığı, sorumlular ceza almadığı için, iş cinayetleri ve işçi katliamlarının devam ettiğine dikkat çekti.

Şirket kurtarmalara, işveren teşviklerine devasa kaynakların ayrıldığı bir ortamda, kimsenin işçilere "fedakârlık” tavsiyesinde bulunmasını istemeyen Görgün, insan onuruna yakışır asgari ücret istedi. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmasını da talep ettiklerini belirten Görgün, “İş cinayetlerinin yaşanmadığı, emeğin hakkının alındığı bir çalışma ortamında günlerini kutlamak istediklerini” söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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