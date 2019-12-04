Türkiye'de ilk kez OSB yönetiminde çalışanları kapsayan TİS imzalandı

Tez-Koop-İş Sendikası ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB9 yönetimi arasında 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde imzalanan toplu iş sözleşmesi (TİS) ile işçiler birçok mali ve sosyal kazanım elde etti. Sözleşme, bir OSB yönetiminde çalışanları kapsayan ilk TİS oldu. Sendika Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, "Türkiye genelinde 330 civarında OSB faaliyet gösteriyor. Hedefimiz en kısa sürede tüm OSB'lerde örgütlenmek" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ağırlık verdikleri teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Eskişehir OSB yönetiminde örgütlendiklerini belirtti.

Bu iş yeriyle yürüttükleri müzakereler sonucu, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan TİS imzaladıklarını vurgulayan Bozkurt, şu bilgileri verdi:

"100 işçiyi kapsayan sözleşmeyle çalışanların 31 Aralık 2018'deki ücretlerine net 250 lira iyileştirme, iyileştirmeden yararlanan işçilere 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yüzde 22,5 zam alındı. Sözleşmenin ikinci yılında ise yıllık TÜFE'nin yanında yüzde 2 artış yapıldı."

Sözleşmeyle çalışanalara mart ve eylülde, yılda toplam 2 net maaş tutarında ikramiye ödeneceğini belirten Bozkurt, yılda bir kez net 800 lira giyim, ramazan ayında ise net 500 lira erzak yardımı kazanımlarının elde edildiğini söyledi.

İmzaladıkları toplu iş sözleşmesinin Türkiye'de ilk olduğuna işaret eden Bozkurt, "Türkiye genelinde 330 civarında OSB faaliyet gösteriyor. Hedefimiz en kısa sürede tüm OSB'lerde örgütlenmek" dedi.

"ÇAĞRI MERKEZLERİNDE SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Bozkurt, Tez-Koop-İş'in 72 bin 500 üyesiyle "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunun en büyük sendikası olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Farklı sektörlerde örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Daha önce sendikal örgütlenmenin olmadığı OSB yönetimi ve çağrı merkezleri gibi iş yerlerine özel önem veriyoruz. Bu kapsamda, çağrı merkez alanında faaliyet gösteren Comdata, Atos ve Pluscom iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yetki çoğunluğuna ulaştık. Bu 3 işverenin uzlaşmaz tutumuna rağmen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bize güvenip sendikamıza üye olan çalışanlardan aldığımız güçle bu iş yerlerinde de en kısa sürede toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyoruz." (Eskişehir/AA)

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