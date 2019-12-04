İBB, İstanbul Deprem Platformu kuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Deprem Çalıştayı’nda, "Binaların deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, ilçelere afet merkezleri kurulması, devlet birimlerinin eş güdüm içerisinde çalışması" tavsiyeleri ön plana çıktı. Çalıştay'da deprem çalışmalarının daha katılımcı, şeffaf ve siyaset üstü yürütülebilmesi için İstanbul Deprem Platformu kurulacağını açıklandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Deprem Çalıştayı, sorunlar ve çözüm projelerinin görüşüldüğü değerlendirme oturumuyla sona erdi. İki gün süren çalıştayda, olası İstanbul depremi kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

“İBB, KENTSEL DÖNÜŞÜM A.Ş. KURMALI”

Ulusal ve uluslararası akademisyenler, sektör bileşenleri, vakıf, dernek ve kurum temsilcilerinden oluşan 600’ün üzerinde katılımcının çözüm masalarında fikirlerini paylaştı.

Masalarda, Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Merkezi'nin (UNDRR) de dikkate aldığı 'Sendai Çerçevesi Planı’nda' ilan edilmiş altı tematik başlık tartışıldı. Tartışma masalarında, deprem mekanizması, fiziksel hasar, kentsel dönüşüm, sosyal hasar, tarihi ve kültürel miras, STK ve gönüllüler, acil durum koordinasyonu gibi elliye yakın konuda değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayda, güvenli ve sağlam binaların yapılması çerçevesinde, kentsel dönüşümün hızlanması ve dönüşümle ilgili yetkinin İBB’de olması konusunda uzlaşma sağlandı. Uzmanlar, İBB tarafından Kentsel Dönüşüm A.Ş. kurulması yönünde önerilerini yaptılar.

Çalıştayın dikkat çeken bir diğer tavsiyesi ise ‘ilçe belediyeleri düzeyinde acil durum yönetim sistemi kurulması' oldu. Uzmanlar, devletin tüm birimleri arasında eş güdüm olması zorunluluğuna işaret etti.

ÇAKILCIOĞLU: İSTANBUL DEPREM PLATFOMUNU KURACAĞIZ

Kapanış ve değerlendirme konuşmasını yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, İstanbul Deprem Platformu kuracaklarını şu sözlerle açıkladı:

“20 yıldır fay hatlarını konuştuğumuz kadar binaları nasıl dönüştürebileceğimizi konuşsaydık, bugün çok farklı noktalarda olurduk. İstanbul’daki bütün paydaşları şeffaf ve katılımcı bir şekilde sürece dahil etmek istiyoruz. Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı deprem seferberlik planı doğrultusunda bu ilk etkinliğimiz. Bunun devamı gelecek. Deprem seferberlik planının ilk maddesinde yer alan kentsel dönüşümü afet odaklı ele alacağız. Ayrıca tartışma konusu olan toplanma ve barınma alanı konularıyla ilgili çalışmaları tamamlayacağız. Eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Öncelikli İBB personelinden başlamak üzere gönüllülere farkındalık eğitimleri vereceğiz. Bu iki gündür edindiğimiz enerjiyle farklı bir oluşum düşünüyoruz. Bir deprem platformu kurmayı planlıyoruz. Birçok devlet kurumu, STK, üniversite ve özel sektörün de içinde olacağı, siyaset üstü, şeffaf ve katılımcı bir oluşum düşünüyoruz.”

UYGULANABİLİR PROJELER ÜRETİLDİ

İstanbul Deprem Çalıştayıyla ilgili İBB web sitesine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman şu bilgileri aktardı:

“İstanbul deprem çalıştayıyla amaçladığımız, güncel çalışmaları takip eden kurumların, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcilerinden bugüne ilişkin yeni önerileri almak ve kendi yol haritamızı onlara test ettirmekti. Bu çalıştay sayesinde, İstanbul depremiyle ilgili sorunları, çözümleri ve projeleri detaylıca tartıştık. Günün sonunda ana sorunsalımız ve bunlara ilişkin projelerimiz oluştu. İBB olarak tüm katılımcılardan, yararlanabileceğimiz somut ve uygulanabilir projeler üretmelerini bekledik. Her masa da bu hassasiyetle çalıştı.”

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü Kemal Duran ise, çalıştayı oldukça geniş bir paydaş katılımıyla tamamlandıklarını ifade ederek, bu çalıştayı, bir ‘fay hattı tartışması’ ötesine taşıdıklarını, İstanbul’un depreme hazırlanmasına yönelik çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir platforma dönüştürdüklerini belirtti.

İstanbul Deprem Çalıştayı’nda geliştirilen tüm proje ve çözüm önerileri İBB tarafından raporlanarak ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşılacak. (HABER MERKEZİ)

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