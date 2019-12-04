Gentes işçileri ücretlerini istiyor

Gentes firmasının Cezayir’deki otel projesinde çalışan inşaat işçilerinin, ücretlerinin ödenmesi için başlattıkları direniş 15. gününü geride bıraktı.

Ücretleri gasbedilen Gentes işçileri, soğuğa ve yağmura rağmen bir kez daha Gentes Merkez Ofisi’nin bulunduğu İstanbul Dünya Ticaret merkezi önüne geldi. Firmadan binlerce dolar alacakları olduğunu ifade eden işçiler ödenmeyen ücretlerini istedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)