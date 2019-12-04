04 Aralık 2019 15:02
Gentes işçileri ücretlerini istiyor
Gentes firmasının Cezayir’deki otel projesinde çalışan inşaat işçilerinin, ücretlerinin ödenmesi için başlattıkları direniş 15. gününde.
Fotoğraf: İYİ-SEN
Gentes firmasının Cezayir’deki otel projesinde çalışan inşaat işçilerinin, ücretlerinin ödenmesi için başlattıkları direniş 15. gününü geride bıraktı.
Ücretleri gasbedilen Gentes işçileri, soğuğa ve yağmura rağmen bir kez daha Gentes Merkez Ofisi’nin bulunduğu İstanbul Dünya Ticaret merkezi önüne geldi. Firmadan binlerce dolar alacakları olduğunu ifade eden işçiler ödenmeyen ücretlerini istedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
YAZARLAR
İ. Sabri DURMAZ
Türk-İş’in 23’üncü Genel Kuruluna giderken gerçekler ve beklentiler
Fatih POLAT
Hükümranlık, biyopolitika, hapishane ve Demirtaş’a yaşatılan
Bülent FALAKAOĞLU
Resmi enflasyon dikkate alınırsa vay çalışanın haline!
Kamil Tekin SÜREK
Kafası karışık NATO
Turgay OLCAYTO
Dur bakalım n’olacak?
Zeki GÜL
Sağır ve dilsiz olmak: Tercih veya tesadüf