Termik santrallere filtre düzenlemesi TBMM'de yeniden görüşülüyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşmek üzere toplandı.
Fotoğraf: Murat Kaynak/AA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşüyor.
AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplanan komisyon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesini ele alıyor.
YASA HANGİ SANTRALLERİ KAPSIYOR?
AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edilen yasanın 50. maddesi ile 15 termik santralin baca filtresi takmadan ve arıtma tesisi kurmadan 2,5 yıl daha çevreyi kirletmesine izin veriliyor.
- Çanakkale/ÇAN 18 Mart Termik Santrali
- Şırnak/Silopi Termik Santrali
- Maraş/Afşin Elbistan A Termik Santrali
- Maraş/Afşin Elbistan B Termik Santrali
- Kütahya/Tunçbilek Termik Santrali
- Kütahya/Seyitömer Termik Santrali
- Manisa/Soma A Termik Santrali
- Manisa/Soma B Termik Santrali
- Sivas/Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)
- Zonguldak/Çatalağzı Termik Santrali
- Ankara/Çayırhan Termik Santrali
- Muğla/Yeniköy Termik Santrali
- Muğla/Kemerköy Termik Santrali
- Bursa/Orhaneli Termik Santrali
- Karabük/Kardemir Termik Santrali
Erdoğan’ın vetosunun ardından TBMM’ye geri gönderdiği düzenlemeyle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak” demişti. Önerge ile madde, yasa metninden çıkarılacak. Perşembe günü genel kurulda vetolu maddesi çıkarılmış haliyle yasanın tümünün oylanması bekleniyor.
ÖZGÜR ÖZEL, AKP MİLLETVEKİLLERİNİN ELEŞTİRDİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ı termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi ile ilgili olarak konuştu. Özel, kabul oyu verdikleri düzenlemeyi veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden AKP milletvekillerini eleştirdi. Özel, "AK Parti'ye gönül verenler bilsin ki AK Parti'nin Meclis grubu, partiyi şeklen yöneten yetkili kurulların hepsi de bir sabah Recep Tayyip Erdoğan kalkarsa ve '2 kere 2 eşittir 5' derse AK Parti grubunun yapacağı açıklama, 'Kerrat cetvelindeki hatayı düzeltti' olur. AK Parti grubunun bir kararı verme durumunda doğruyu tercih etme durumunun olmadığını Naci Bostancı itiraf ediyor. Bu grup, grup başkanvekili hangi parmağı kaldırırsa, o parmağı kaldırır. Bu, yasama görevini yürüten; ama vicdanen, şeklen ve beynen saraya tamamen bağlı olanların bu ülkeye kazandıracağı bir şey olmadığını gösteriyor. AK Parti'yi, başta genel başkanlarını ve Meclis grubunun bu ikircikli durumu seçmenlerine şikayet ediyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)
Termik santrallerin filtresiz çalışmasına dair düzenlemeye Erdoğan'dan veto
Termik santrallere "havayı kirletme izni" AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi
CNN Türk, termik santrallere filtre takılmamasını maliyet hesabıyla savundu