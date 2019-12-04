Termik santrallere filtre düzenlemesi TBMM'de yeniden görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi yeniden görüşüyor.

AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplanan komisyon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesini ele alıyor.

YASA HANGİ SANTRALLERİ KAPSIYOR?

AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edilen yasanın 50. maddesi ile 15 termik santralin baca filtresi takmadan ve arıtma tesisi kurmadan 2,5 yıl daha çevreyi kirletmesine izin veriliyor.

Çanakkale/ÇAN 18 Mart Termik Santrali

Şırnak/Silopi Termik Santrali

Maraş/Afşin Elbistan A Termik Santrali

Maraş/Afşin Elbistan B Termik Santrali

Kütahya/Tunçbilek Termik Santrali

Kütahya/Seyitömer Termik Santrali

Manisa/Soma A Termik Santrali

Manisa/Soma B Termik Santrali

Sivas/Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)

Zonguldak/Çatalağzı Termik Santrali

Ankara/Çayırhan Termik Santrali

Muğla/Yeniköy Termik Santrali

Muğla/Kemerköy Termik Santrali

Bursa/Orhaneli Termik Santrali

Karabük/Kardemir Termik Santrali

Erdoğan’ın vetosunun ardından TBMM’ye geri gönderdiği düzenlemeyle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak” demişti. Önerge ile madde, yasa metninden çıkarılacak. Perşembe günü genel kurulda vetolu maddesi çıkarılmış haliyle yasanın tümünün oylanması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL, AKP MİLLETVEKİLLERİNİN ELEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ı termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi ile ilgili olarak konuştu. Özel, kabul oyu verdikleri düzenlemeyi veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden AKP milletvekillerini eleştirdi. Özel, "AK Parti'ye gönül verenler bilsin ki AK Parti'nin Meclis grubu, partiyi şeklen yöneten yetkili kurulların hepsi de bir sabah Recep Tayyip Erdoğan kalkarsa ve '2 kere 2 eşittir 5' derse AK Parti grubunun yapacağı açıklama, 'Kerrat cetvelindeki hatayı düzeltti' olur. AK Parti grubunun bir kararı verme durumunda doğruyu tercih etme durumunun olmadığını Naci Bostancı itiraf ediyor. Bu grup, grup başkanvekili hangi parmağı kaldırırsa, o parmağı kaldırır. Bu, yasama görevini yürüten; ama vicdanen, şeklen ve beynen saraya tamamen bağlı olanların bu ülkeye kazandıracağı bir şey olmadığını gösteriyor. AK Parti'yi, başta genel başkanlarını ve Meclis grubunun bu ikircikli durumu seçmenlerine şikayet ediyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Termik santrallerin filtresiz çalışmasına dair düzenlemeye Erdoğan'dan veto

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