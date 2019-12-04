8 gündür gözaltında tutulan Gazeteci Yusuf Topaloğlu’nun ifadesi alındı
Kahta’da gözaltına alınan gazeteci Yusuf Topaloğlu’nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Fotoğraf: MA
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 27 Kasım’da hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu’nun, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Gizli tanık beyanlarına dayandırılarak, “terör örgütü üyeliği” ile suçlanan Topaloğlu’na, “Yurtdışına çıktın mı, ne zaman çıktın, yurtdışında ne yaptın?” şeklinde sorular yöneltildiği belirtildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Topaloğlu’nun, yarın sabah Adıyaman Adliyesine çıkarılması bekleniyor. (Adıyaman/MA)
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