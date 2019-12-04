Bozankaya'da işten atılan işçilerin direnişine polis müdahalesi

Ankara'da faaliyet yürüten Bozankaya A.Ş’de Birleşik Metal İşçileri Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin fabrika önünde sürdürdüğü direnişe polis müdahale etti. İşten çıkarılan işçilerin sayısı 30 oldu.

Ankara'da faaliyet yürüten Bozankaya A.Ş.’de, Birleşik Metal-İş’in yetki başvurusunda bulunması sonrası baskı yapan patron sendikadan istifa etmeyen 30 işçiyi işten attı. İşten atıldıktan sonra işçiler fabrika önünde başlattıkları direnişi sürdürüyor. Bu sabah fabrika önünde işleri ve anayasal hakları için direnen işçiler, bir kez daha polis müdahalesi karşılaştı. Polis, işçileri fabrika önünden uzaklaştırıldı. Fabrikaya giden yola kalkanlarla etten duvar ören polis, işçileri direniş yaptıkları alana yaklaştırmadı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Sincan ve Kazan'da kurulu Bozankaya AŞ. işletmesinde çalışan işçiler, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldu. İşletme genelinde çoğunluğu sağlayan Birleşik Metal-İş Sendikası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuruda bulundu. Bunun üzerine Bozankaya patronu, işçilerin örgütlenmesini engellemek için baskıya başladı.

Patron işçilerden TC Kimlik ve e-devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa ettirmek için baskı yaparken, sendikadan istifa etmeyenleri çıkışla tehdit ediliyor. “Ya istifa, ya iş baskısı sonucu” 30 Birleşik Metal İşçisi işçi işten çıkartıldı. (HABER MERKEZİ)