Doğa Koleji'nde öğretmenler 3 aydır maaşları ödenmediği için dersleri boykot etti

Doğa Koleji bünyesinde çalışan ve 3 aydır maaşları ödenmeyen öğretmenler, tüm şubelerde dersleri boykot etti.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, daha öncesinde devredilmesi gündeme gelen Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları için dersleri boykot etti. Türkiye genelinde yapılan boykot eylemine İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kampüslerden çok sayıda öğretmen katıldı.

Doğa Koleji’nin bir şubesinde müdür olarak görev yapan bir öğretmen MA'ya konu hakkında bilgi verdi. Kurumdan herhangi bir iflasın açıklanmadığını belirten şube müdürü, “Alıcı ile anlaşamadıkları bir durum olduğunu, kolejin satışının gerçekleştiğini fakat deklare etmek için son bir pürüz kaldığını söylüyorlar. Bizler bir türlü Doğa Koleji’nin genel merkezine ulaşamadık. Hâlâ net bir açıklama alamıyoruz. Alıcı kim bilmiyoruz. Demirören Grubu’nun alacağını söyleyenler de var, Süzer Grup diyen de var. Türkveren’e geri verileceği de söylentiler arasında” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan durumdan dolayı mağdur olan öğrencilerin aileleri ve öğretmenler sosyal medya hesaplarından Doğa Koleji’ne tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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