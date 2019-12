Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı

Asgari ücret artışının yıl içinde gelen zamlar dikkate alınarak yapılmasını isteyen yurttaşlar, açıklanacak miktarın en az 3 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Van’da asgari ücretle kıt kanaat geçinen yurttaşların gözü kulağı 2020 yılı içn geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. Açıklanacak ücretin yıl içerisinde gıdadan sağlığa, enerjiden eğitime günlük gelen zamların dikkate alınarak belirlenmesini isteyen yurttaşlar, mevcut ücretin bir evin kira ve faturalarını dahi karşılayamadığını dile getirdi.

"KİRA VE FATURALAR ÖDENMİYOR"

Yıllardır şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Necmi Arslan, geçinemediği için her ay kardeşlerinden borç aldığını söyledi. Aylık 700 TL kira, 300 TL doğalgaz ve 160 TL elektrik parası ödediğini paylaşan Arslan, "Bir kızım var ve eşim de hasta. Aldığım para yetmiyor. Hem gündüz hem de akşam çalışıyorum. Hayatım çalışarak geçiyor, ona rağmen geçinemiyorum. Ailem bana destek çıkıyor. Telefon faturamı İstanbul'da çalışan bir kardeşim ödüyor” dedi.

"KIZIMA KIŞLIK MONT ALAMADIM"

Her gün yeni bir zamla uyandığını dile getiren Arslan, asgari ücretin en az 3 bin TL olması gerektiğini söyledi. Arslan, "Bugün 3 bin lira alsak bile bunu devlete geri ödüyoruz. Her gün yeni bir zamla uyanıyoruz. Bu koşullarda nasıl birikim yapabilirim? Aldığım 2 bin lira mutfak ve faturalarımı ancak karşılıyor. Geri kalan kısmını ise ailem ödüyor. Kızama hâlâ bir kışlık mont dahi alamadım. Kızım geçen gün rahatsızlandı, 70 lira olan ilaçları alamadım. Bu konuda devletin biz asgari ücret çalışanlarından vergi almaması lazım. Boğazımızı doyuramuyorken ilaçlara nasıl para yetiştirelim? Ben bildim bileli çalışıyorum. Çocuklarıma ve eşime zaman ayıramıyorum. Herhangi bir sosyal aktivitem olamaz bu koşullarda. Eşim kalp hastası. Ne zaman eşimi hastaneye götürsem aklımda tek şu soru var, 'Acaba muayene ücreti ne kadar olacak? İlaçlar ne kadar tutacak?' Bizim gibi asgari ücretle çalışanların da hep bu gibi korkular var çünkü para yok” diye belirtti.

"MASRAFLARI HESAPLASAK ALTINDA KALIRIZ"

Evi kendisine ait bir ailenin aylık giderinin en az 3 bin TL'nin üzerinde olduğunu dile getiren Mecit Oğurlu, asgari ücretle geçinen insanlara şaşırdığını söyledi. Terzi olan Oğurlu, "Ben 3 bin lira alıyorum. Buna rağmen geçinmekte zorlanırken asgari ücretle geçinen insanlara şaşırıyorum. Şu an mutfak giderini hesaplasan altından kalkamazsın. Hal böyleyken biz çalışanlar bir kitap alamayız, bir sinemaya, tiyatroya gidemeyiz. Sosyal hayatın çok gerisinde kalıyoruz. Bana kalırsa asgari ücret en az 3 bin lira olmalı. Mutfak giderine her gün zam geliyor. Aldığı 2 bin lira ile nasıl geçinecek asgari ücret çalışanı? Bunun yanında bir de çocuk masrafı var. Kırtasiye gideri, elbise gideri var. Acaba asgari ücreti belirleyenler bunu düşünüyor mu? Benim 3 çocuğum var, onların her istediğini alamıyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum gene de yetiştiremiyorum. Ben çocuklarıma kırımızı eti bırak tavuk dahi alamıyorum. Yapılan zamlar hep yenileniyor. Karnımızı doyurmaktan başka derdimiz yok” diye konuştu.

8 TL'YE ALINAN KUMAŞ BU YIL 18 TL

Bir asgari ücretlinin kendi evini geçindiremeyeceğini vurgulayan Semia Yeşilgöz ise, geçen yıl 8 TL'ye aldığı çeyiz işinde kullandığı kumaşı bu yıl 18 TL'ye aldığını söyledi. Yeşilgöz, sözlerini şöyle tamamladı: Asgari ücret 2 bin lira, insanların evini geçindirmesi çok çok zor. Kirası, elektriği, doğal gazı, diğer faturalar, okul masrafı derken bunları karşılamıyor. Asgari ücret en az 3 bin lira olursa belki insanlar birazcık rahatlar. Her şey çok pahalı, geçinmek çok zor. Doğal gaza zam, elektriğe zam, gıdaya zam, çalıştığımız bu meslekte bile kumaşa zam yapılıyor. 8 liraya aldığımız ürün şimdi 18-35 lira arası değişiyor. Fiyatların düşürülmesi ve maaşlara zam yapılması lazım. (Van/MA)

Asgari ücretli işçi: Çocuğumun karşısında kendimi ezik hissediyorum

DİSK: Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalı

Gıda-İş: Asgari değil, vergiden muaf insanca yaşanabilecek bir ücret

Reklam