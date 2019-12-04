Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili tanıkları dinleyen TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’nda, tanıkların çoğu “Rabia Naz’ın çatıdan düştüğüne inanmadıklarını” söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; olay yerine ilk giden polis memuru Adem Artaç siyah aracı hatırladığını, “Bu araç çarpmış olabilir mi?” diye şüphelendiklerini kaydetti. Komisyona bilgi veren tanıklar, özetle şunları söyledi:

KAN NEREDE?

Çiğdem Cebeci-Komşu: Anne olarak söylüyorum: Asla ve asla Naz’ın oradan düşmüş olabileceğine inanmıyorum, beni buna kimse inandıramaz. Atardamarın kesikliğinden bahsediliyor, bu vücuttan boşalan kan nerede?

SİYAH ARACI HATIRLIYORUM

Adem Artaç - Olay yerine ilk giden polis: Siyah aracı hatırlıyorum. O araç üzerinde de ‘Bu çarpmış olabilir mi?’ diye Ruhi Kalkan ile trafikçi arkadaş inceleme yaptılar ama ‘Hiçbir iz yok’ dediler. Sordular ‘Bu ne kadardan beri burada?’ Şermin dedi onlara, ‘Bu uzun süreden beri burada’ dediler.

Mustafa Yazıcı - İfadeyi alan polis memuru: Mürsel geldiğinde panik halindeydi. O yüzden zaten, garipsediğim için arkadaşlara söyledim; grup amirine, hatta ilçe Emniyet vekilimize, komiser yardımcıma söyledim, dedim ki “Bunun hal ve hareketlerinden ben şüphelendim.” Onlar da dinlediler daha sonra. İfadesini aldım, gönderdik. “Peki, hiç kan gördün mü veya başka bir şey gördün mü?”, onları sordum, “Yok” dedi.

Bahri Vatan - Baba Şaban Vatan’ın kuzeni: Cıvıl cıvıl, pırıl pırıl aklıselim çocukcağızdı. Ha, oradan atlama şansı var mıydı? Böyle bir şey imkânsız gibi. Yani şimdi 11 yaşındaki bir çocuğu düşünün, yukarıdan atlıyor, zerre kan yok. Bir darp var, bir kaza var ama şudur deme şansımız yok. Adli tıp raporlarında da öyle, bu darp olayı.

AKP’Lİ AYDOĞDU: ETRAFLI BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN

Öte yandan Meclis Araştırma Komisyonu AKP Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Aydoğdu, komisyonun 4'üncü toplantısını yapacağını ve 29 kişiyi dinlediklerini belirtti.

Bugün de Giresun'dan davet edilen 3 kişi ve İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili inceleme, araştırma yapan mülkiye müfettişinin dinleneceğini aktaran Aydoğdu, “Komisyonumuz belli bir aşamaya geldi. Etraflı bir bilgi paylaşımı için henüz çok erken. Çok hassas bir konu” dedi.

Aydoğdu'nun konuşmasının ardından komisyon toplantısı basına kapalı devam etti. (HABER MERKEZİ)

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