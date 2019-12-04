Gazeteci Sertaç Kayar’ın davası ertelendi

Gazeteci Sertaç Kayar hakkında 2012-2014 yıllarında Diyarbakır’da gazeteci olarak takip ettiği yürüyüşler ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla açılan davanın 5. duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SertaçKayar ve avukatının katıldığı duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri de takip etti.

Mahkeme Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan beklenen ve DTK’da en son yapılan aramada Sertaç Kayar’la ilgili herhangi bir bilgi veya belge bulunup bulunmadığına dair müzekkereye cevabın henüz gelmemiş olması nedeniyle davanın 1 Nisan tarihine ertelenmesine karar verdi. (MEDYA SERVİSİ)