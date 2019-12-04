Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"

Dünyada 79 ülkeden 600 bin öğrencinin katıldığı Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi PISA 2018 sonuçları gazetelerin manşetlerine de yansıdı. Ancak hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler manşetlerine Türkiye’nin 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer almasını taşımadı. Haberlerde Milli Eğitim Bakanlığının “başarılı” nitelemesi yer aldı. Eğitim sendikaları ve eğitimcilerin PISA sonuçlarının Türkiye’de eğitimdeki eşitsizliği ve sınıf farkını net olarak ortaya koyduğuna dikkat çekmesi de gazetelerin manşetlerinde görülmedi.

Hürriyet sürmanşetten “Son yılların en güzel haberi” diyerek sonuçları verirken Star, “Eğitimde kalite ivme kazandı” dedi. Milliyet “PISA’da yükseliş”, Karar ise “PISA bu kez moral verdi” dedi.

HÜRRİYET: SON YILLARIN EN GÜZEL HABERİ

Hürriyet gazetesi sürmanşetten gördüğü haberde “Son yılların en güzel haberi” dedi. Gazete “Türkiye ‘ülkelerin eğitim karnesi’ olarak bilinen PISA’da en büyük sıçrama yapanlardan biri oldu. Ancak hala gitmemiz gereken çok yol var” dedi.

Star gazetesi manşetinde “Eğitimde kalite ivme kazandı” başlığını kullanırken haberinde PISA bilgilerini verdi ve “Türkiye, matematikte 42, fende 39, okuma becerisinde ise 40’ıncı sıraya yükselerek 79 ülke arasında her üç dalda da performansını artıran tek ülke oldu.” dedi.

Karar gazetesi ise sürmanşetinde “PISA bu kez moral verdi” diyerek “Türkiye tüm OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarının istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden birisi oldu.” dedi.

Milliyet gazetesi ise haberi “PISA’da yükseliş” başlığıyla manşetten görürken “Matematik ve fen puanlarını en çok artıran birinci, okuma puanını en çok artıran ikinci ülke oldu.” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

PISA 2018 sonuçları açıklandı: Türkiye OECD ortalamasının altında

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