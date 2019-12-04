Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

CHP Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap’ın emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret miktarından az olmamasını amaçlayan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda AKP’nin ret oylarıyla reddedildi. Oylamada MHP ise çekimser kaldı.

Gıda fiyatlarının yüzde 39, elektrik ve doğalgazın yüzde 30 ve 2020 yılı için vergilere gelen yüzde 35’lik bir zam karşısında emekliliklerin almış oldukları maaşla geçinemediklerini dile getiren Kasap, ölüm aylığı adı altında maaş alan yaklaşık 847 bin 643 kişinin 1000 liranın altında emekli maaşını aldığını belirtti.

Sayıları 12 milyonu aşan ülkemizin en önemli toplumsal gruplarından birini oluşturan emeklilerin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığı dile getiren Kasap, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile emekliliğe erişim hakkının zorlaştığını, emeklilik yaşının yükseldiğini ve emekli aylıklarının gün git gide düştüğüne dikkat çekerek, “Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. AKP iktidarı emeklinin sorunlarını görmezden geliyor. Emekli maaşlarının asgari ücretten az olmamasını amaçlayan kanun teklifimizi reddedenler emekliyi hiçe sayıyor” dedi.

Kasap, açlık sınırının 2 bin 103, yoksulluk sınırının 6 bin 850 TL olduğu bir ortamda emeklilerin sorunlarının giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, “Çok sayıda emeklimiz aldığı maaş yetmediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sorunları başta olmak üzere emekli olduğu halde geçinemeyen emeklilerimizin sorunlarına bir nebze de olsa derman olabilecek kanun teklifimizi reddedenleri ve çekimser kalanları tüm emekli vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)