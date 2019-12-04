Irak'ta protestolar sürüyor: İran'ın başkonsolosluk binası 3'üncü kez ateşe verildi

Irak'ın Necef vilayetindeki protestolarda, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

AA'nın yerel medyada yer alan bilgilere dayandırdığı habere göre, hükümet karşıtı protestolar sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı. Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.

KERBELA'DA 15 KİŞİ YARALANDI

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentindeki protestolarda ise Meclis binasına girmeye çalışan 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari yaptığı açıklamada, protestolar sırasında İl Meclis binasına girmek isteyen 15 kişinin, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını söyledi. Haydari, yaralananalar arasında göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenenlerin de bulunduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan protestolarda şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden protestolar sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan halk, polise protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor. (DIŞ HABERLER)

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