Til Rifat’a topçu saldırısı: Çoğu çocuk 9 kişi öldü

Suriye Kürt güçlerinin kontrolündeki Til Rifat ilçesine yapılan saldırıda çoğu çocuk çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansının Rojava merkezli ANHA’dan aktardığı haberde olayın topçu saldırısı olduğu ve “TSK ve bağlı Suriye Milli Ordusu unsurlarınca” gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberi uluslararası ajanslar da geçti. Fransız haber ajansı AFP’nin bölgedeki cihatçı gruplarla bağlantılı Londra merkezli Suriye Gözlemevinin (SOHR) açıklamasına dayandırdığı haberinde, “8’i çocuk 9 kişi”nin öldüğü bilgisi yer aldı. Atılan topların Til Rifat’taki bir okulun yakınına düştükleri ve bazıları ağır 21 yaralı da bulunduğu belirtildi.

SOHR, saldırıda hayatını kaybeden çocukların ve yaralananların fotoğraflarını da yayımladı. Til Rıfat Türkiye’nin Suriye sınırına 20 kilometre uzakta bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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