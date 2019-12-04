Çiğdem Toker: Akkuyu’ya off-shore şirketten para transferi yapılmak isteniyor

Sözcü gazetesi Ekonomi Yazarı Çiğdem Toker, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde önemli bir mali sayfa açıldığını söyledi. Toker, “Rusya'nın devlet şirketi Rosatom bünyesindeki JSC Rusatom Overseas aracılığıyla, Ankara merkezli Akkuyu Nükleer A.Ş şirketine 1 milyar 730 milyon 592 bin TL sermaye desteği sağlanmış” dedi.

Şirketin daha önce 4 milyar 360 milyon 998 bin 600 TL'ye çıkarılan kayıtlı sermayesinin son artırımla 6 milyar 91 milyon 590 bin 600 TL'ye yükseldiğini dile getiren Toker, “Sermaye artırımına esas oluşturan 1 milyar 730 milyon TL'yi ödeyen JSC Rusatom Overseas, hisselerin yüzde 75'ine sahip olmuş. Bu bilgiler resmî. Ticaret Sicili'nin 2 Aralık 2019 tarihli sayısında, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi, olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Hem sermaye artırımına son şeklini alacak hem de şirket yönetim kurulunun yetkileri arttırılacak” diye yazdı.

Toker yazısında şu ifadelere yer verdi:

“25 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda yapılmak istenen çok sayıda ve önemli değişiklik yer alıyor. Birini paylaşalım. Akkuyu A.Ş, off-shore alanlarda kurulmuş tüzel kişilerle işlem yapmak ve off-shore alanlardan para transferi yapmak istiyor.

Bu önemli değişimin, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından anlamını uzmanlar değerlendirecektir. Akkuyu nükleer santrali milletlerarası bir anlaşmaya dayanıyordu ve Rusya hisselerin yüzde 49'unu Türk şirketlere devretmek istiyordu. Gelinen noktada çözüm olarak vergi cenneti adalarda kurulan şirketlerle finansman sağlama çözümü bulunmuşsa, bütün ülkeyi ilgilendiren bu projedeki son durum hakkında birileri lütfedip kamuoyuna açıklama yapar belki.” (HABER MERKEZİ)