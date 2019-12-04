Üsküdar Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması reddedildi

Üsküdar Belediye Meclisi’nde CHP grubu tarafından yolsuzluk iddialarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması önerisi, AKP ve MHP’li üyelerin oyları ile reddedildi. AKP grubu, yolsuzluk iddialarını "münferit" olarak değerlendirdi. AKP'li Üsküdar Belediyesinde, Gençlik Akademisi’nin kurucu müdürlüğünü yapan ve 8 yıl belediyede çalışan Veysel Kömürcü'nün yeminli zabıt katibi huzurunda anlattığı "Milyonlarca liralık yolsuzluk" iddiaları tartışma yaratmıştı.

Sözcü'nün haberine göre eski belediye çalışanı Veysel Kömürcü'nün yolsuzluk iddiaları ile ilgili ifadesi, 2 Aralık tarihli Üsküdar Belediye Meclisi'nde gündeme taşındı.

Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere komisyon kurulmasını teklif etti.

Araştırma komisyonu kurulması teklifine CHP ve İYİ Parti ‘Evet' oyu verirken, AKP ve MHP ‘Hayır' oyu kullandı. Önerge reddedildi.

AKP: MÜNFERİT BİR OLAY

Doğan Tekel, Mecliste yaşananları şöyle anlattı:

"Meclis oturumunda önce eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kaçak villasını yıktıkları için belediye yönetimini tebrik ettim, alkışladığımızı söyledim. Daha sonra da önemli bir gazetede manşet olan Üsküdar’ı ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çekerek eski belediye çalışanının ‘poşetler içinde paralar taşındığını söyleyip belgeler sunduğunu' aktardım. Bu iddialara kayıtsız kalamayacağımızı söyleyerek İBB'de birçok konuda komisyonlar oluşturulduğunu hatırlatıp yolsuzluk iddiaları ile ilgili de Üsküdar Belediye Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasını önerdim. AKP grubu, yolsuzluk iddialarının ‘münferit' olduğunu söyleyip ‘her olayı araştırmak için komisyon oluşturursak burada çalışamayız' savunması yaptı. CHP, İYİ Parti, AKP ve MHP'li meclis üyeleri olarak komisyon oluşturalım, olaya el koyalım, değerlendirelim, denetim hakkımızı kullanalım istedik. Çünkü kurum içi bir olay olarak değerlendirilemez, halkın parasının çarçur edildiğine, rüşvet döndüğüne dair ciddi iddialara vardı. Ancak önergemiz reddedildi." (EKONOMİ SERVİSİ)

Üsküdar Belediyesinde müdürlük yapan Veysel Kömürcü'den yolsuzluk iddiası

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