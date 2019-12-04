İDO ve BUDO'da sefer iptalleri - 4 Aralık 2019

Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?

İstanbul Esenyalı’da, daha önce Ekmek ve Gül’e yazdığı yazı ile yaşadığı şiddeti anlatan Eda Çakar intihar etti. Çakar’ın yaşadığı şiddet ve toplumsal baskı nedeniyle intihara sürüklendiği söyleniyor.