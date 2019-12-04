04 Aralık 2019 07:19
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri - 4 Aralık 2019
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal olan seferler şöyle:
BUDO
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
(İstanbul/DHA)
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