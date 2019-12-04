Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddiası

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi, IŞİD'in öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığını duyurdu.

Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine düzenlenen baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'u yakaladığı duyuruldu.

Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.

IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. (AA)