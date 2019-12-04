Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.
Fotoğraf: VakıfBank'ın Logosu
Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devreldi.
Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre bir hafta içinde devir işlemi gerçekleşecek, devir hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.
Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
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