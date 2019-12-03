Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği mühürlendi, kadınlar tepki gösterdi

Hatay’da Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce “izinsiz eğitim” gerekçesi ile mühürlendi, 51 bin 168 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Hatay Antakya'da Mor Dayanışma Kadın Derneği, derneklerinin “izinsiz eğitim gerekçesi” ile mühürlendiğini açıkladı. Yaşanan olayı sosyal medya hesabından duyuran dernek, “Kadın mücadelesi mühürlenemez! Antakya mor dayanışma kadın derneğimizin binası mühürlendi. Asılsız uygulamalarınızı kabul etmiyoruz. Kadınlar için eşit ve özgür bir dünya kurulana kadar nerde olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Adana ve Hatay'da kadınlar, Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği’nin, mühürlenmesine tepki gösterdi.

Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği üyesi kadınlar, Köprübaşı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Çok sayıda kadının katıldığı açıklamada Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği Üyesi Aylin Yüksel basın metnini okudu.

"FAALİYETLERİMİZ TİCARİ FAALİYET GİBİ GÖSTERİLDİ"

Dernekte yapılan hiçbir faaliyetin ücret karşılığı olmadığını ifade eden Yüksel, kadınları güçlendirmek için faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Kadınların yaşamlarını destekleyecek şekilde üyelerimizin ve mahallede maddi koşulları kötü olan çocuklarla toplumsal cinsiyet drama etkinlikleri yapmayı, kaliteli zaman geçirmeyi, oyunlar oynamayı "izinsiz eğitim" olarak lanse etmek, derneğimize "işyeri" yaftası vurup 51 bin lira gibi akıl almaz bir ceza kesmek akıllara kadın düşmanlığından başka bir şeyi getirmiyor. Hele ki çocuk istismarları, kadınlarda ve çocuklarda yaratılan beden algısı, toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten politika ve uygulamalar akla gelince çok yerinde bir etkinlik yaptığımızı düşünüyor ve yayılması talebimizi yüksek sesle bir kez daha söylemek istiyoruz" dedi. (Hatay/MA)

"KADIN MÜCADELESİNE KET VURAMAZSINIZ"

Mor Dayanışma Derneği'nin mühürlenmesine Adana'dan da tepki geldi. Adana Mor Dayanışma, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'nde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Pelin Çiçek, derneklerinin kadın mücadelesinin önünü kesmek için yapıldığını belirterek kadın dayanışmasını her yerde büyüteceklerini ifade etti.

25 Kasım etkinliklerini yaptıkları sırada polisler eşliğinde İlçe Milli Eğitim'den olduklarını söyleyen birkaç kişinin gelip izinleri olmadığı halde Derneği aradığını aktaran Çiçek, "Belgeleri, karar defterlerini ve odaları fotoğrafladı. Dolapları tek tek incelerken çocukları ve orada bulunan kadınları onlardan para alıp almadığımız, hangi eğitimleri düzenlediğimiz üzerinden sorguladılar. Polis eşliğinde gelerek çocuklar üzerinde korku ve panik yaratıp, dernek çevremizde bize yönelik itibar kaybı oluşturmaya çalışmışlardır. Aradan birkaç ay geçtikten sonra, tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde Kaymakamlık’tan tarafımıza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzalı, 'izinsiz işyeri açma ve eğitim verme' suçlamasıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiğimiz 'işyeri' nin kapatılması kararı alındığı ve 51.000 TL para cezasına çarptırıldığımızı belirten belge tarafımıza tebliğ edildi. 15 gün içinde para cezası ile !işyerinin kapatılmasına yönelik cezaya itiraz edilebileceği' belirtilirken bir hafta geçmeden, hiçbir bildirimde bulunmaksızın işyeri olarak tarifledikleri dernek binamız mühürlendi. Asılsız suçlamalarınızın amacını biliyoruz. Kadın mücadelesine ket vuramazsınız" dedi. (Adana/EVRENSEL)



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