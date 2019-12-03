Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği mühürlendi
Hatay’da Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği “izinsiz eğitim” gerekçesi ile mühürlendi.
Fotoğraf: Antakya Mor Dayanışma
Hatay’da Antakya Mor Dayanışma Kadın Derneği “izinsiz eğitim” gerekçesi ile mühürlendi.
Hatay Antakya'da Mor Dayanışma Kadın Derneği, derneklerinin “izinsiz eğitim gerekçesi” ile mühürlendiğini açıkladı. Yaşanan olayı sosyal medya hesabından duyuran dernek, “Kadın mücadelesi mühürlenemez! Antakya mor dayanışma kadın derneğimizin binası mühürlendi. Asılsız uygulamalarınızı kabul etmiyoruz. Kadınlar için eşit ve özgür bir dünya kurulana kadar nerde olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)
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