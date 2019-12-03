ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil raporunu yayımladı. Raporda, "Başkan Trump, Ukrayna'ya askeri yardım için kendi seçim kampanyasına menfaat sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartı koştu. Tanıklara celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, "Azil soruşturması, Trump'ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu" açıklamasında bulundu.İstihbarat Komisyonu'nun raporunda "Başkan Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var" ifadeleri yer aldı.

İstihbarat Komisyonu'nun raporunda, Başkan Donald Trump'a iki ayrı kategoride suçlama yöneltildi.

Trump'ın "Ukrayna'ya askeri yardımı ve Beyaz Saray görüşmesini, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı ve tanıklara kendilerine ifade vermeleri için gönderilen celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engellediği" belirtildi.

Raporda, "Başkan'ın görevini kötüye kullanmasının münferit bir olay olmadığı ve bunun naif bir başkanın eseri olmadığı gerçeği bizi hayrete düşürdü" ifadesi kullanıldı. "Başkan Trump Kongre'de ifade veren isimleri açıkça hedef almış ve korkutmuştur. Tanıklara gözdağı verilmesi federal bir suçtur" denildi. (DIŞ HABERLER)