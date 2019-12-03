Adalet Bakanlığı ile Diyanet arasında cezaevlerinde "din eğitimi" protokolü imzalandı

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülere din eğitiminin verilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Hakimevi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İl ve ilçe müftülükleri tarafından görevlendirilen cezaevi vaizlerinin, din ve ahlak eğitimi dersleri, Kur'an-ı Kerim kursu hizmetleri ve konferansları verdiğini, 585 vaiz tarafından gerçekleştirilen bu programların 1500 vaiz tarafından yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kuş, protokolün amacını ise "dini eğitim ve ahlaki gelişimlerine katkı vermek", "rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak", "milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak", "yeniden suç işlemelerini önlemek" ve "din eğitimi çalışmalarını geliştirmek" olarak sıraladı.

Kuş, ayrıca cezaevlerine 50 binin üzerinde Kur'an-ı Kerim gönderildiğini de söyledi. (HABER MERKEZİ)