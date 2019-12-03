03 Aralık 2019 21:02
Denizli'de 3.8 şiddetinde deprem
Denizli Bozkurt'ta saat 20:55 sularında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 20:55 sularında Denizli Bozkurt'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Denizli Bozkurt'a 0.8 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 11.4 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
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