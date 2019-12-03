Halkevleri MYK Üyesi Kutay Meriç’e "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

Sosyal medya üzerinden “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz 13 Şubatta ev baskınıyla gözaltına alınıp tutuklanan daha sonra açılan davadan beraat eden Halkevleri MYK Üyesi ve Örgütlenme Sekreteri Kutay Meriç’e aynı dosyadan bu defa "Cumhurbaşkanına hakaret" davası açıldı.

İki yıla yakın bir süre sonra açılan davaya konu dört sosyal medya paylaşımından üçü Evrensel karikatüristi Sefer Selvi’ye ait karikatürler oldu. Diğer paylaşımı ise Gezi Direnişi zamanına ait bir fotoğraf. Davaya konu paylaşımlar ve karikatürler 2013 yılına ait.

27 Şubat’ta yaşadığı Antalya’da ilk duruşmaya çıkacak olan Meriç “Benim yaptığım paylaşımlar Evrensel Gazetesinin karikatüristine, sevgili Sefer Selvi’ye ait. İçeriğinde hakaret içeren hiçbir şey yok. Mizah yoluyla eleştiri var. Kendisine muhalif olan bütün yurttaşları davalar, gözaltılar, tutuklamalarla yıldırmak istiyorlar. Geçmişte Sefer Selvi de çizdiği kimi karikatürlerden yargı önüne çıkarılmıştı. Aydınlarımızı yıldırmak için cezaevlerine atıyorlar. Onların çizdikleri yazdıkları için bizi de atacaklarsa onur nişanemiz olur” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)