Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un gerçekleştirdiği Dörtlü Zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Dörtlü Zirve ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye konusunda belirsizliklerin ortadan kalkmadığını söyleyerek, “Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği oldu” dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye gündemli Dörtlü Zirve'nin sona ermesinin ardından, "Gayet iyi geçti" yorumunda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" dedi.

MACRON: BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKMADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Suriye konusunda tüm belirsizlikler ortadan kalkmadı. Önceliğin IŞİD ve terör ile mücadele olduğu konusunda bir irade var. Bu benim için önemli" dedi.

Macron, mülteciler konusunda işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyleyerek Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği olduğunu ifade etti. Zirvede Libya konusunu da görüştüklerini vurgulayan Macron, bu hususta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) çıkarlarını da önemsediğini dile getirdi.

"HERKES KENDİ SORUMLULUĞUNU ALIR"

Macron ayrıca, "Bu toplantıdan Suriye konusunda söylediğim 3 husustaki fikir birliğini akılda tutuyorum" dedi.

Macron uzlaşma sağlanan konuları, "Bölgede öncelikli görevin IŞİD ile mücadele olması, Tükiye'deki Suriyeli sığınmacıların daha iyi izlenmesi ve bu yöndeki çabaların yoğunlaştırılması ve bir an önce Suriye'deki krizde siyasi çözümün desteklenmesi ve bu kapsamda anayasa komisyonu çalışmalarının ve Cenevre sürecinin takip edilmesi" olarak sıraladı.

Erdoğan ile ilişkisinin sorulması üzerine, Macron, "Onunla birebir görüşme fırsatım oldu. Herkese saygım var. Biri hakkında saygısızlık yaptığımı duymadınız. Herkes kendi sorumluluğunu alır. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türk halkına derin saygım var" yanıtını verdi.

Türkiye ile üzerinde anlaşılmayan konuların bulunduğunu da aktaran Macron, bu toplantının Suriye konusunda ilerleme kaydedilmesine neden olduğunu belirtti. Macron, "Türk topraklarının güvenliği konusunda endişeliyiz. Ancak IŞİD ile kimin mücadele ettiğini unutmak istemiyoruz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NATO ile işbirliği konusunda hazırım" açıklamasının sorulması üzerine de konuyu değerlendiren Macron, "Bu açıklama, benim NATO'ya ilişkin sözlerimin haklı olduğunu ortaya çıkardı. Terör tehdidi mevcut. Bu nedenle de Rusya ile diyalog içinde olmalıyız. İstanbul buluşmasında dile getirdim. Ukrayna sorununa çözüm bulacağız. 9 Aralık'ta Paris'te Normandiya zirvesini toplayacağız. Avrupa barışının, Rusya ile müzakerenin çerçevesini belirlemeliyiz" dedi. (DIŞ HABERLER)

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