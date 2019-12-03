NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi

NATO zirvesi Londra’da protesto ediliyor. Binlerce kişi Trafalgar Meydanı’nda toplanarak Backingham Sarayı’na yürüdü.



Saraydaki NATO üyesi ülke liderlerini protesto eden binlerce kişi, “Trump ve NATO’yu ülkemizde istemiyoruz” sloganı ile yürüdü.

Erdoğan ve Türkiye’nin Suriye’ye saldırısını da protesto eden kalabalık, Filistin halkının da yanında olduğunun mesajını verdi.

Savaş Karşıtı Koalisyon ve Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk kampanyaları tarafından yapılan yapılan çağrıya çok sayıda Suriyeli, Türkiyeli ve Kürt vatandaşı katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

​TARIK ALİ: ABD, TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALIRSA TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDER

Eyleme katılan 68' hareketinin İngiltere’deki önderlerinden Yazar Tarık Ali, Londra Temsilcimiz Arif Bektaş'ın sorularını yanıtladı.

Macron'un NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eğer "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" diyorsanız o zaman "ABD’nin beyin ölümü gerçekleşti" diyorsunuz. Çünkü NATO, ABD'siz var olamaz. Eğer ABD çekilirse o zaman NATO'nun sonu olur ve AB'nin başka bir arayış içinde olması gerekir. Macron'un bunu söylemesinin nedeni, bazı AB liderleri, ABD’nin Türkiye’nin Kürtlere yönelik saldırmasına destek vermesini eleştiriyorlar.

Fotoğraf: Evrensel

ABD’nin argümanı, Türkiye bir NATO üyesi ve bu yüzden desteklenmesi gerekir. Buradaki Kürt arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ve liderlere hep şunu söyledim, eğer ABD, Türkiye ve Kürtler arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa her zaman Türkiye'yi tercih edecek. Bugün gördüğümüzde bu. AB biraz mahçup durumunda çünkü Rojava'yı açıkça desteklediler ama şimdi ABD ile beraber hareket etmek zorunda kaldılar. Bu konuda rahatsızlar ama yapacakları pek fazla bir şey yok. Zaten Macron çok da büyük bir figür değil.

NATO içindeki bu tartışmaların nedeni sizce emperyalislerin dünyadaki bazı bölgeleri kendi çıkarları doğrultusunda kontrol etme çabaları mı?

Özünde NATO, Batının savaş gücünü yansıtıyor. Eğer AB’ye üye oluyorsan o zaman NATO'nun da parçası olmanız gerekiyor. NATO’nun amacı da batının dünya üzerindeki egemenliği sürdürmek ama Çin'in büyümesi ve Rusya'nın hükümdarlığı NATO için bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle ABD’nin egemenliği büyük yıkımlara uğradı ama unutmamamız gerekiyor ki ABD halen dünyanın en büyük gücü. Bunu kırmanın tek yolu kitle hareketi ve daha ilerici hükümetlerin baskı kurması. Bu yüzden Jeremy Corbyn’nin yenmesini istiyoruz. Çünkü ABD için büyük bir darbe olur. Onlar da biliyor, bu yüzden ona karşı büyük bir çamur atma kampanyası yapıyorlar.

Ve uzun zamandır benim kişisel görüşüm, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Gorbaçev NATO’nun dağıtılmasını talep etmemekle büyük bir hata yaptı. Doğu Almanya ve Doğu Avrupa bu konuda elinde kozdu, pazarlık yapmak için kullanabilirdi - Tamam biz çıkıyoruz ama etrafımızda askeri kurum istemiyoruz diyebilirdi- Ama yapmadı, çünkü Batı onu poh pohladı, merak etme dedi. Hepimiz artık dostuz, sende bizdensin dediler ve sonuç bu. NATO’nun başlattığı ilk savaş Yugoslavya’ya karşıydı ve o ülkeyi bölmeye yaradı. Halbuki başka bir çözüm vardı, Avrupa Birliğinin yapması gereken tek bir şey vardı o da Birleşik Yugoslavya'ya 2-3 trilyon dolar borç vererek ekonomilerini düzeltmelerine ve askerlerini ödemelerine fırsat vermekti. Ama yapmadılar. Yugoslavya savaşı NATO’nun varlığını meşrulaştırmak içindi.

Almanya, Fransa, Türkiye ve İngiltere Suriye gündemli Dörtlü Zirve yaptı. Sizce NATO bölünüyor mu?

Şu anlamda bölündüler; ABD neden bu parayı vermeyelim, neden asker göndermeyelim, neden Alman askerleri savaşmıyor, korkuyorlar mı? diyor. Provoke etmek istiyorlar. NATO’da bölünmeler olduğunu düşünüyorum ama bunun nedenin çoğu ABD’nin onlara Amerikan imparatorluğuna ait yarı-sömürgeci cumhuriyet ülkeleri gibi davrandığı için, ki zaten öyleler. Bu yüzden sinirliler. Amerikalılar, Trump’la beraber maskelerini çıkardılar. İstediklerini söylüyor ve yapıyorlar. Trump canı istediği zaman batılı liderlere saldırıyor. (Londra/EVRENSEL)

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