ÖDP olağanüstü kongre kararı aldı 

5 aya yakın zamandır bir tartışma süreci yürüttüğünü açıklayan ÖDP, olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Emekçi halka umut verebilecek bir seçeneğin güçlü bir biçimde ortaya konulması için sorumluluk alıyoruz” denildi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. Yaklaşık 5 aya yakın bir zamandır yürüttüğü tartışma sürecinin ardından programı, tüzüğü, örgütlenme yapısı ve anlayışlarını değiştirmek üzere Olağanüstü Kongre kararı alan ÖDP’nin açıklamasında “Emekçi halka umut verebilecek bir seçeneğin güçlü bir biçimde ortaya konulması için sorumluluk alıyoruz” denildi. 8. Olağanüstü Kongre'nin 22 Aralık Pazar günü Ankara’da gerçekleşeceği ifade edildi.

ÖDP Parti Meclisi’nin “Umut olacak seçenek için” başlığı ile duyurduğu Parti Meclisi sonuç bildirisinde, “23 yılı bulan mücadele tarihimizde, ülkenin içinden geçtiği her kritik eşikte üstlendiğimiz sorumluluklarla izlediğimiz doğru devrimci siyasetlerin birikimi bugün yeni sorumluluklar için bizi cesaretli kılıyor. Bu güçle şimdi 21.yüzyılda sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemini örgütleme ve ülkemizde siyasal İslamcı karanlık altında büyüyen bu adaletsiz düzeni değiştirmek için ilerici, emekçi milyonların seçeneğini yaratma kararlılığıyla tarih karşısında bir kez daha sorumluluk alıyoruz” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)