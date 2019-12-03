AİHM’den Türkiye’ye Öcalan mahkumiyeti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), PKK Lideri Abdullah Öcalan hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Türkiye’yi mahkum etti. Avrupa Konseyi’nin (AK) adli kurumu AİHM, ‘avukat-müvekkil’ ilişkisi çerçevesindeki meslek sırrı ile korunan elektronik verilere el konulması ve geri iadesinin reddedilmesi ya da imha edilmesinin “birinci derece sosyal bir ihtiyaca cevap vermediğine” hükmetti. Bunun “demokratik bir toplumda gerekli olmadığını” kaydeden AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel yaşam, aile ve aktarmaya saygıyı içeren 8’inci maddesini ihlal ettiğini söyledi.

TÜRKİYE TAZMİNAT ÖDEYECEK

AİHM, Türkiye’yi bu davada üç başvurucunun her birine 3.500 avro manevi tazminat ve mahkeme masrafları için de toplam 3.000 avro tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Öcalan’ın PKK ile gizli bağlantı kurduğu iddiasıyla, Kasım 2011’de 16 kentte eş zamanlı baskınlar düzenlemişti. Baskınlar sırasında elektronik veriler ve çok sayıda malzemeye el konulmuştu. El konulan verileri ve malzemelerin defalarca istenmesine rağmen teslim edilmemesinin ardından İstanbul Barosu üyesi Mehmet Ali Kırdök, Mihriban Kırdök ve Meral Hanbayat 2012 yılında AİHM’e başvuruda bulunmuştu. (MA)