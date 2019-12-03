CHP’li heyetten Selahattin Demirtaş’a ziyaret

Sağlık sorunları nedeniyle HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li heyette yer alan Veli Ağbaba, Demirtaş'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktararak tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Edirne Cezaevi’nde rahatsızlandığı ve bir süre bilincini yitirdiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevleri İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ve Antep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın da aralarında bulunduğu bir heyet ziyaret gerçekleştirdi.

Cezaevi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapmak isteyen CHP milletvekillerine savcılığın kararı üzerine jandarma tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine CHP heyeti cezaevinin yaklaşık 4 kilometre uzağında ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MORALİ İYİ"

CHP'li heyet adına açıklama yapan Veli Ağbaba, Demirtaş'ı iyi gördüklerini söyledi. Ağbaba, kamuoyuna yansıyan bilgiler nedeniyle Demirtaş'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Moralinin iyi olduğunu gördük. Geçtiğimiz salı günü sağlık sorunları yaşıyor. Nefesi kesiliyor ve bayılıyor. Ambulansa götürülerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Daha sonra da hastaneye sevkini istiyor” dedi.

"SORUMLUSU CEZAVİNE GÖNDERENLERDİR"

Demirtaş’ın cezaevi yönetimi ile ilgili bir sorun yaşamadığını dile getiren Ağbaba, “Birkaç gün geçince avukatı aracılığıyla kamuoyuna bildiriliyor. Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğunu düşünüyor. Böyle bir rahatsızlığını 20 yıldır yaşıyor. Bu zamana kadar en fazla 20 kez bu sorunu yaşarken son 3 yılda sayısı artıyor. Sağlık problemlerinin hasta mahpus sorunları olduğunu söyledi. Ölürse sorumlusunun cezaevine sokanlar olduğunu belirtti” diye konuştu.

"ZORLAMA HUKUKLA TUTUKLU"

Demirtaş’ın “zorlama hukukla” cezaevinde bulunduğunun altını çizen Ağbaba, “Türkiye’de hasta mahpus meselesi en önemli konulardan biri. Demirtaş’ın yaşadıklarının sorumlusu her şeyi planlayan kişidir. Cezaevlerinde sevk sorunları yaşanıyor. Sağlık haklarından faydalanamıyorlar. Hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Anayasanın 10. maddesi uygulanırsa sorun kalmayacak. Hukuksuz bir şekilde içeride tutulanlar içinde geçerli. Biz bu yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz. Siyasi kararlarla içeride tutulanların serbest bırakılmasını istiyoruz. Parti olarak cezaevinde sorun yaşayan herkesin sorunlarının takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz” diye belirtti.

"CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR ÖNLEM ALINMALI"

Demirtaş'ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktaran Ağbaba, tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Dil kayması olsaydı ölebileceğini söyleyen Ağbaba, "Ancak Demirtaş ‘Ölüm çıksa bile bu sebepten ötürü tahliyemi istemem’ diyor. Böyle bir şeyi kendisine yakıştıramıyor. Önümüzdeki günlerde tekrar muayene olacak. Hastalığıyla ilgili bir tanı yok. Nefes egzersiziyle atlatırken ilk defa bayılmış. Bu yeni bir durum kendisi için. İlk kez bayılıyor ve kafasını vurduğu için hatırlamıyor" ifadelerini kullandı. (İstanbul/MA)

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