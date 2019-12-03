Irak’ta çalışan işçiler 6 aydır maaşlarını alamıyor

Irak’ta faaliyet yürüten Universal Acarsan Şirketi’nin hastane şantiyesinde çalışan Dev-Yapı-İş’e üye işçiler 6 aydır ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı. Evrensel’e konuşan işçiler, “Bugün iş bıraktık. Ödemelerimiz yapılmadan çalışmayacağız. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Çatışmalar yoğunlaştı Irak’ta can güvenliğimiz yok. Tek istediğimiz maaşlarımızın ödenmesi” dedi.

“EKMEK ALACAK PARAMIZ OLMADI”

Yapımını Acarsan Holding’in üstlendiği şantiyede çalışan işçiler, ücretlerini alana kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini ifade etti. Şirket tarafından sürekli oyalandıklarını söyleyen işçiler, “Burada çalışan işçiler zor durumda. Hepimizin bakmakta olan aileleri söz konusu. Kiracı olanlar var, kiralarımızı aylardır ödeyemedik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bazı günler ailemiz ekmek alacak parası olmadı. Her çalışanın 8-10 bin dolar alacağı var. 6 aydır bizi oyalıyorlar. Hiçbir zaman düzenli ve tam maaş alamadık. Maaşlarımızı alamadığımız için bugün iş bıraktık, grevdeyiz. Çocuklarımızın hakkını asla kimselere yedirmeyeceğiz. Biz hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Yaşasın işçilerin direnişi” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)