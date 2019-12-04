DERİTEKS kayıt dışı istihdama karşı İzmir’de miting düzenleyecek

Dilek OMAKLILAR

İzmir

DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, “Çiğli bölgesinde kayıt dışı istihdam, sahte sigortalılık ve çift bordro uygulamaları yapan işyerlerinin ana tedarikçisinden fasoncusuna kadar tespiti ve bu uygulamaların önlenmesi için uluslararası markaları, devletin kurum ve kuruluşlarını da içeren bir eylem planı hazırladık. Bu kapsamda bölgede imza kampanyaları gerçekleştireceğiz, son olarak da bölgede bir miting yapacağız” dedi.

Tekstilde fason şirketlerin sahte sigorta hırsızlığını geçen hafta, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nden bir haberle gündeme getirmiştik. Konuyla ilgili gazetemize konuşan DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, “Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından, niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir” dedi.

Çiğli’den sendikaya ulaşarak çalıştıkları firmalarda SGK primlerinin eksik ödendiğini ya da hiç ödenmediğini ifade eden işçilerin bulunduğunu belirten Alagöz, “Daha evvel kayıtlara işlenmiş olan çalışma günlerinin kurumca silindiğini ifade eden mağdur işçilerin sayısı da giderek artmaktadır. Bu işçiler mağduriyetlerini çoğu zaman ancak emekli olma sürecinde öğrenmektedir. Mevcut pozisyonda işçilerin, çalışmalarının karşılığı olarak kurum kayıtlarına yansıyan günlerinin sahte sigorta olup olmadığını, sahte sigortalılık sayılıp sayılmadığını emeklilik sürecine gelmeden öğrenmeleri oldukça zordur” diye konuştu.

"BU UYGULAMALARI ANA TEDARİKÇİLER VE FASONCULAR ORGANİZE EDİYOR"

Patronların bu uygulamalarıyla işçilerin mağduriyetinin arttığını, dava masrafları, dava sürelerinin uzunluğu gibi nedenlerle işçilerin çoğu zaman yargı yoluna başvurmadığını ve başka işyerlerinde günlerini doldurmaya çalıştığını ifade eden Alagöz şöyle devam etti: “Sahte sigorta uygulamalarının görüldüğü işyerleri genelde bölgede fason olarak çalışmakta ve ana tedarikçilere üretim yapmaktadır. Ana tedarikçiler, fason iş verdikleri işyerlerine üretim yaptırıp fasoncuların devlete borçlanmasına göz yummaktadır. Ana tedarikçiler, uluslararası markaların denetimlerinde ise fasoncularının SGK primlerini ödediğini söyleyip borçlu olduklarını uluslararası markalardan saklamaktadır. Fasoncuların ise borçları ciddi boyutlara geldiğinde isim değiştirerek ya da bölgeyi terk ederek borçlarından kurtulduğunu biliyoruz. Bu uygulamaları ana tedarikçiler ve fasoncuların birlikte organize ettiklerini biliyoruz.”

Ana tedarikçilerin işi fasoncuya düşük bir ücrete yaptırabilmek için işçilerin SGK primlerinin ödenmemesini görmezden geldiğini ifade eden Alagöz, “Aslında ana tedarikçiler üretim maliyetlerini AR-GE’lerinde ve uzmanlarıyla rahatlıkla tespit edebilmekte ve fasoncuların hangi fiyatların altında üretim yapamayacaklarını bilmekte, buna rağmen işleri daha ucuza yaptırmaya çalışmaktadır. Bu uygulamaların mağduriyetini ise sadece işçiler çekmektedir” dedi.

EYLEM PLANI HAZIRLADIK

DERİTEKS İzmir Şubesi olarak Çiğli bölgesinde kayıt dışı istihdam, sahte sigortalılık ve çift bordro uygulamaları yapan işyerlerinin ana tedarikçisinden fasoncusuna kadar tespiti ve bu uygulamaların önlenmesi için uluslararası markaları, devletin kurum ve kuruluşlarını da içeren bir eylem planı hazırladıklarını söyleyen Alagöz, “Bu kapsamda bölgede imza kampanyaları gerçekleştirecek, broşürler dağıtacak ve afişler asacağız. Son olarak da bölgede büyük bir miting yapacağız” diye konuştu.

Toplanan imzaları ve bu kapsamda hazırlanan raporları, ana tedarikçilere, uluslararası markalara ve TBMM’ye kadar ileteceklerini belirten Alagöz, “Sendikamız sadece sendika üyesi işçilerin değil sektörel bakımdan deri tekstil dokuma iş kolunda mağdur olmuş ve tehlike altında olan işçiler için bir kampanya başlatmıştır. DERİTEKS İzmir Şube olarak, 2017 yılında bu kapsamdaki bir çalışmayı Menemen Maltepe Organize Sanayi’de gerçekleştirdiğimiz için tecrübeliyiz. O dönemde serbest bölge olmasına rağmen varlığını tespit ettiğimiz sigortasız çalışmaların, yaptığımız kampanya sonrasında ortadan kalktığını ve serbest bölgede sigortasız çalışmanın neredeyse sıfıra indiğini gördük. Bu şekilde özellikle bölgede, Çiğli’mizde yapacağımız bu kampanyalar ve mücadele ile mağduriyetlerin devamlı izlenmesi ve tespitini yapacak ve deri tekstil ve dokuma işlerinde çalışan arkadaşlarımızın önümüzdeki süreçte yaşayabilecekleri mağduriyetleri engellemeye çalışacağız” diye konuştu.

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