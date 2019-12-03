03 Aralık 2019 18:01
Suruç Belediye Eşbaşkanı Hatice Çevik Tarsus’a sevk edildi
Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik, tutuklu bulunduğu Urfa T Tipi Kapalı Cezaevinden Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine sevk edildi.
Hatice Çevik | Fotoğraf: MA
Urfa T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine sevk edildi.
Urfa’nın Suruç ilçesinde 15 Kasım’da evine yapılan baskında gözaltına alındıktan sonra yerine kayyum atanan Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik, tutuklu bulunduğu Urfa T Tipi Kapalı Cezaevinden Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine sevk edildi.
Avukatlarına haber verilmeden sevk edilen Çevik, 20 Kasım’dan bu yana Urfa T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyordu. (MA)
Suruç Belediye Eş Başkanı Hatice Çevik tutuklandı
Suruç Belediyesine atanan kayyumu protesto edenlere polis müdahalesi
10 Ekim'de kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç belediye başkanı oldu
Reklam
Reklam